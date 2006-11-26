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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱

مدیرعامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت:

تهران نیازمند 600 هزار فضای پارک جدید است

با افتتاح بیش از 10 پارکینگ طبقاتی تا پایان سال آینده ، تنها 10 هزار فضای پارک برای خودروهای پایتخت ایجاد می شود در صورتی که در حال حاضر نیاز به 610 هزار محل پارک خودرو داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مدیرعامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود پارکینگ در تهران حدود یک سوم ظرفیت خیابان ها و معابر به وسیله پارک خودروها اشغال شده است.

مهندس قانعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 میلیون دستگاه خودرو در شهر تهران وجود دارد و هرروز به تعداد آنها افزوده می شود ، گفت: ساخت بزرگراه واتوبان به تنهایی مشکلی را حل نمی کند و باید فضای پارک مورد نیاز برای همه خودرو ها تامین و پس از آن توقف در اکثر خیابانها ممنوع شود.

وی تصریح کرد: برای ایجاد فضای پارک برای هر خودرو به 27 تا 30 متر زمین نیاز است و با توجه به هزینه ساخت باید برای هر جای پارک حدود 5 میلیون تومان هزینه کرد اما از آنجا که پارکینگ های طبقاتی شامل فضاهای اداری و تجاری نیز هستند هزینه نهایی هر فضای پارک خودرو حداکثر 2 میلیون تومان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت خاطر نشان کرد: با این وجود شهرداری تهران به تنهایی قادر به ساخت 600 هزار فضای پارک جدید در کوتاه نیست و باید بخش خصوصی حضوری پر رنگ تر در این عرصه داشته باشد.

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال سود است و باید در راستای افزایش مشارکت های مردمی اقداماتی جدی و اساسی صورت گیرد ، در غیر این صورت با وجود ساخت بزرگراه ها و اتوبان های جدید و تعریض خیابان ها بزودی تهران کاملا قفل می شود.

قانعی همچنین از افتتاح پارکینگ لاله در روز سه شنبه خبر داد و اظهار داشت: پارکینگ 12 طبقه ای لاله با ظرفیت پارک برای 960 دستگاه خودرو ، 5 هزار متر فضای رستوران ، 2 هزار و 495 متر واحد تجاری و یک هزار و 202 متر واحد اداری یکی از بزرگ ترین پارکینگ های طبقاتی تهران است.

وی در پایان گفت: پارکینگ طبقاتی صادقیه ، وصال ، طالقانی ، کاوه ، همت ، الماس ، لاله زار و پارکینگ های طبقاتی منطقه یک و دو تهران از جمله پارکینگ هایی است که سال آینده به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 412125

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