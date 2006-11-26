تهران نیازمند 600 هزار فضای پارک جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما ، مدیرعامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کمبود پارکینگ در تهران حدود یک سوم ظرفیت خیابان ها و معابر به وسیله پارک خودروها اشغال شده است.

مهندس قانعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 3 میلیون دستگاه خودرو در شهر تهران وجود دارد و هرروز به تعداد آنها افزوده می شود ، گفت: ساخت بزرگراه واتوبان به تنهایی مشکلی را حل نمی کند و باید فضای پارک مورد نیاز برای همه خودرو ها تامین و پس از آن توقف در اکثر خیابانها ممنوع شود.

وی تصریح کرد: برای ایجاد فضای پارک برای هر خودرو به 27 تا 30 متر زمین نیاز است و با توجه به هزینه ساخت باید برای هر جای پارک حدود 5 میلیون تومان هزینه کرد اما از آنجا که پارکینگ های طبقاتی شامل فضاهای اداری و تجاری نیز هستند هزینه نهایی هر فضای پارک خودرو حداکثر 2 میلیون تومان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت خاطر نشان کرد: با این وجود شهرداری تهران به تنهایی قادر به ساخت 600 هزار فضای پارک جدید در کوتاه نیست و باید بخش خصوصی حضوری پر رنگ تر در این عرصه داشته باشد.

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال سود است و باید در راستای افزایش مشارکت های مردمی اقداماتی جدی و اساسی صورت گیرد ، در غیر این صورت با وجود ساخت بزرگراه ها و اتوبان های جدید و تعریض خیابان ها بزودی تهران کاملا قفل می شود.

قانعی همچنین از افتتاح پارکینگ لاله در روز سه شنبه خبر داد و اظهار داشت: پارکینگ 12 طبقه ای لاله با ظرفیت پارک برای 960 دستگاه خودرو ، 5 هزار متر فضای رستوران ، 2 هزار و 495 متر واحد تجاری و یک هزار و 202 متر واحد اداری یکی از بزرگ ترین پارکینگ های طبقاتی تهران است.

وی در پایان گفت: پارکینگ طبقاتی صادقیه ، وصال ، طالقانی ، کاوه ، همت ، الماس ، لاله زار و پارکینگ های طبقاتی منطقه یک و دو تهران از جمله پارکینگ هایی است که سال آینده به بهره برداری می رسند.