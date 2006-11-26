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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

دستور العمل وام ارزی به دانشجوان ایرانی غیر بورسیه تدوین شد

دستور العمل وام ارزی به دانشجوان ایرانی غیر بورسیه تدوین شد

صندوق رفاه دانشجویان به منظور حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه جذب و رشد دانش آموختگان ایرانی در داخل کشور دستور العمل وام ارزی به دانشجوان ایرانی غیر بورسیه را تدوین کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشجویان ایرانی غیر بورسیه که در رشته های مورد نیاز کشور و دانشگاه های معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می کنند تحت پوشش این وام قرار می گیرند.

مهرداد فولادی نژاد اضافه کرد : دستور العمل وام ارزی جهت تصویب در دستور کار هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار گرفته است.

وی گفت : اعتبار ارزی مورد نیاز پرداخت این وام طی لایحه ای به هیئت وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی پیش بینی می شود از سال 1386 بتواند به دانشجویان ایرانی غیر بورسیه وام ارزی پرداخت کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یاد آور شد : در صورت تصویب این اعتبار و موافقت هیئت امنای صندوق، وام ارزی به دانشجویان دوره دکتری تخصصی داخل کشور که با هزینه شخصی تحصیل می کنند و قصد گذراندن فرصت مطالعاتی خارج از کشور را دارند نیز پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 412128

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