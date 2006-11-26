دستور العمل وام ارزی به دانشجوان ایرانی غیر بورسیه تدوین شد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : دانشجویان ایرانی غیر بورسیه که در رشته های مورد نیاز کشور و دانشگاه های معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می کنند تحت پوشش این وام قرار می گیرند.

مهرداد فولادی نژاد اضافه کرد : دستور العمل وام ارزی جهت تصویب در دستور کار هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قرار گرفته است.

وی گفت : اعتبار ارزی مورد نیاز پرداخت این وام طی لایحه ای به هیئت وزیران ارسال شده است که در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی پیش بینی می شود از سال 1386 بتواند به دانشجویان ایرانی غیر بورسیه وام ارزی پرداخت کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم یاد آور شد : در صورت تصویب این اعتبار و موافقت هیئت امنای صندوق، وام ارزی به دانشجویان دوره دکتری تخصصی داخل کشور که با هزینه شخصی تحصیل می کنند و قصد گذراندن فرصت مطالعاتی خارج از کشور را دارند نیز پرداخت خواهد شد.