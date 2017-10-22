به گزارش خبرنگار مهر، نصرت‌الله لطفی صبح امروز در جمع خبرنگاران استان یزد با بیان اینکه نقش‌آفرین اصلی در همه صحنه‌هیا انقلاب مردم هستند، اظهار د اشت: تنها نظامی که شکست‌ناپذیر است، نظام متکی بر مردم است زیرا هر نظامی با تهدید و جنگ نرم و سخت امکان فروپاشی دارد اما نظامی که بر پایه قدرت مردم استوار است، هرگز متزلزل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اداره امور جامعه باید با اتکا به رای مردم از طریق برگزاری انتخابات باشد، افزود: در آخرین انتخابات انجام شده، ۷۳ درصد مردم در انتخابت شرکت کردند که این مشارکت به معنای مردمی بودن نظام اسلامی ایران است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، بزرگداشت یوم‌الله و مناسبت‌ها را نیز نماد روحیه انقلابی مردم دانست و بیان کرد: در چنین مناسبت‌هایی، مردمی بودن نظام ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌کند و انواع شیطنت‌ها و توطئه‌های دشمنان با یک راهپیمایی مردم خنثی می‌شود.

اصحاب رسانه عضوی از خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستند

لطفی عنوان کرد: برای حضور مردم در صحنه باید مقدماتی فراهم شود که یکی از این مقدمات، اطلاع‌رسانی و تبلیغ مناسبت است و رسانه‌ها در خط مقدم این عرصه حضور دارند و اگر رسانه‌ها تبلیغات خوبی داشته باشند، مردم حضور پررنگی دارند و بالعکس این موضوع نیز صادق است.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها هم در حضور مردم و هم در انعکاس حضور آنها و نمایش دادن آن به جهانیان اثرگذاری مستقیم دارند و بر همین اساس است که اصحاب رسانه را عضوی از خانواده شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی می‌دانیم.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یادآورشد: در یک نگاه واقع‌بینانه، مناسبت‌های انقلاب اسلامی هیچکدام کارکرد جناحی ندارند و همه در راستای حفظ نظام اسلامی برگزار می‌شود زیرا آنچه حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یک مرجع تقلید اعلم می‌فرمایند این است که حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است و اگر روی این سخن تأمل کنیم، خواهیم دید که حفظ نظام از نماز واجب‌تر است و آنگاه است که به اهمیت برخی مناسبت‌ها پی خواهیم برد.

انتخاباتی دانستن وقایع سال ۸۸ جفا به انقلاب اسلامی است

لطفی در مورد فتنه ۸۸ و ایجاد ستادی برای برگزاری مراسم ۹ دی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: وقایع سال ۸۸ یک فتنه استکباری برای براندازی نظام بود و به هیچ عنوان بحث انتخاباتی مطرح نبود.

وی اظهار داشت: آنهایی که خود در این نظام مسئولیت داشته‌ و در جریان گردش انتخابات بوده‌اند، می‌دانند که نظام انتخابات در ایران به نحوی است که امکان تقلب در آن نیست و حتی در جریان دوم خرداد که اصلا گمان نمی‌رفت نتیجه آرا با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی رقیب، آنچه از صندوق بیرون آمد باشد، همه به نتیجه تمکین کردند.

لطفی با اشاره به اینکه رقیب انتخاباتی جریان دوم خرداد آنقدر از پیروزی خود اطمینان داشت که حتی گفته می‌شد، کابینه خود را نیز چیده است، افزود: اما نتیجه چیز دیگری شد و در واقع این همان نظام تقلب ناپذیر انتخابات ایران است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تصریح کرد: هرکس فتنه ۸۸ را به بحث انتخابات محدود کند، جفا کرده زیرا نمی‌توان رأی آوردن یا نیاوردن دو رقیب را به آتش زدن مسجد یا شعارهای ضد انقلابی ربط داد همچنانکه وقتی در ابتدا هجمه‌هایی صورت گرفت و مردم آگاه شدند، در خیابان‌ها شاهد ریزش‌هایی بودیم و در نهایت آنها که این فتنه را ادامه دادند، هدفی غیر از مسائل مرتبط با انتخابات داشتند.

۹ دی یادآوری و هشدار سنواتی برای توطئه‌گران و فتنه گران است

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بزرگداشت ۹ دی، یک یادآوری و یک هشدار سنواتی است برای آنها که به دنبال توطئه و فتنه جدید هستند و استمرار این مراسم یک هشدار مجدد است برای مردمی که دین و نظام خود را از هر چیز دیگری بیشتر قبول دارند.

لطفی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر ثبت و ضبط حضور حماسی مردم در مناسبت‌های مختلف بیان کرد: یک بانک اطلاعات قوی در این زمینه در حال گردآوری است و با توجه به فراگیر شدن بحث فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، سایتی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی راه‌اندازی شده که سرفصل و فایل‌هایی به منظور ثبت و ضبط وقایع به عنوان یک اولویت در آن دیده شده است.

وی در مورد ۱۳ آبان نیز بیان کرد: ۱۳ آبان یک روز نمادین در رابطه با استکبارستیزی است زیرا مبارزه با استکبار، یکی از بارزترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی است و داشتن روحیه استکبارستیزی نیز از ویژگی‌های هر مسلمان و هر فرد انقلابی است.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تاکید کرد: ۱۳ آبان ویژه دانش آموزان نیست و هر مسلمان انقلابی باید حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان را برای خود یک وظیفه بداند.

مردم ایران خشم خود از اقدامات اخیر آمریکا را در ۱۳ آبان فریاد می‌زنند

وی اظهار داشت: ۱۳ آبان امسال دارای یک ویژگی خاص است زیرا همگان دستان چدنی آمریکا و لفاظی‌های رئیس جمهور این کشور را دیدیم و امروز نباید به این دلخوش باشیم که اروپا همراه آمریکا نیست زیرا اروپا دستکش‌های مخملی بر دستان چدنی آمریکاست و نباید از این موضوع غفلت کنیم و باید این هوشیاری را در راهپیمایی ۱۳ آبان به نمایش بگذاریم.

لطفی تصریح کرد: امروز نماد واقعی استکبار، آمریکا است و همه مقدمات برای حضور مردم در ۱۳ آبان برای به نمایش گذاشتن خشم مقدس ملت ایران در راستای استکبارستیزی با شعار همیشگی «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» فراهم شده است.

وی یادآور شد: شعار امسال روز ۱۳ آبان، «غیرت انقلابی» است و هر انقلابی غیرتمندی با شعار مرگ بر آمریکا در این راهپیمایی شرکت می‌کند و تکمیل کننده این شعار نیز این جمله است که «دیوار آمریکا فرو ریختنی است و به دیوار فروریختنی نباید تکیه کرد».

پیشرفت‌های بدیهی نباید به عنوان تنها دستاوردهای انقلاب مطرح شود

لطفی در بخش دیگری از سخنان خود از دهه فجر نیز به عنوان یکی از مناسبت‌های بسیار مهم انقلاب اسلامی یاد کرد و بیان داشت: دهه فجر فرصتی برای تبیین دستاوردهای بی‌بدیل نظام اسلامی است و این دستاوردها نباید منحصر به مواردی همچون راه‌سازی و ... شود زیرا این دستاوردها بدیهی است و در هر صورت اتفاق می‌افتاد بلکه آنچه باید تبیین شود، محتوا و آرمان‌های انقلاب است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب این است که تا قبل از انقلاب به «اخ الیهود» می‌گفتند اما امروز خط مقدم مقاومت اسلامی به مدد نیروهای انقلابی ما شکل گرفته، دیروز در وابستگی کامل و امروز در استقلال و آزادی کامل هستیم.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فرصتی برای آگاهی بخشی بیش از پیش به نسل جوان خواهد بود و همه باید در این مسیر گام برداریم.