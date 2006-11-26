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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

وزیر رفاه و تامین اجتماعی:

استقلال هنوز به سازمان تربیت بدنی واگذار نشده است/ وظیفه وزارت رفاه باشگاهداری نیست

استقلال هنوز به سازمان تربیت بدنی واگذار نشده است/ وظیفه وزارت رفاه باشگاهداری نیست

عبدالرضا مصری گفت: باشگاه استقلال هنوز زیر نظر وزارت رفاه فعالیت می کند و به سازمان تربیت بدنی واگذار نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این مطلب گفت: شش ماه قبل از حضور در وزارت رفاه از حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال استعفا دادم و از اعضاء عذر خواهی کردم. مشغله کاری و  سازگار نبودن روحیات من با فعالیت در این زمینه باعث شد تا از جمع مدیران باشگاه استقلال کناره گیری کنم.

وی با تاکید بر این نکته که " باشگاهداری وظیفه وزرات رفاه نیست."  ادامه داد: بحث عدم تمایل من به عنوان وزیر رفاه در باشگاهداری جدا از واگذاری باشگاه استقلال به سازمان تربیت بدنی است. این باشگاه هنوز به سازمان تربیت بدنی عودت داده نشده است . با این حال اعتقاد دارم در وزارتخانه رفاه وتامین اجتماعی اولویتهای مهمتری نسبت به فعالیت در باشگاه استقلال وجود دارد که باید فرصتهای موجود صرف رسیدگی به آنها شود.

مصری تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی با امکانات گسترده ای که در اختیار دارد برای باشگاهداری اولی تر از وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی است.

کد مطلب 412130

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