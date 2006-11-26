استفاده از خانه های هوشمند در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه های هوشمند از خارج همانند دیگر آپارتمان ها به نظر می آید، اما این خانه های جدید در سئول با تکنولوژی فکر ساخته می شود.

سیستم تلویزیون برخی از این خانه ها به سیستم کلی متصل است و به عنوان مثال زمانی که ماشین لباسشویی کار خود را تمام می کند، فرد از این مسئله اطلاع می یابد. همچنین وقتی فردی به دیدار صاحبخانه می آید، وی می تواند پیشاپیش تصمیم بگیرد که با او ملاقات داشته باشد یا نه.

از خارج آپارتمان نیز با استفاده از کنترل از راه دور می توان به این سیستم دسترسی داشت و حتی می توان مشاهده کرد که وقتی صاحبخانه از محوطه دور است چه کسی قصد ورود به ساختمان را دارد.

بنا بر گزارش بی بی سی، شرکت معروف الکترونیکی LG حامی اصلی اجرای این پروژه در کره جنوبی است و قصد دارد از سال 2008 به بعد همه ساله در حدود 30 هزار خانه مشابه را برای زندگی آماده سازد.

اما خانه های هوشمندی که در آینده برای این کشور متصور شده شامل رایانه های شخصی کوچکی است که به دور مچ دست بسته می شود و با استفاده از آن می توان وسایل را خاموش و روشن و درها را باز کرد و همچنین موقعیت فردی که این رایانه را به همراه دارد در همه حال دنبال کرد.

در خانه های آینده همه چیز با صدا فعال می شود و یخچال ها مجهز به سیستمی است که فاسد بودن غذاها را مشخص می سازد. این ویژگی از طریق بسته بندی غذاها امکان پذیر می شود. به طوری که این بسته بندی ها به برچسب های رادیویی یا RFID مجهز است و در هر بار عبور از مقابل در یخچال کنترل می شود.

آیینه جارختی اتاق خواب، صاحبخانه را از برنامه روزانه مطلع می سازد. همچنین این آیینه به وی کمک می کند تا لباس های خود را انتخاب کند.