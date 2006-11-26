تصحیح چهره اسلام در کتب درسی اروپائیان نیازمند شیوه های نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت ( کونا)، در همایش " تصحیح چهره فرهنگ اسلام در کتابهای درسی اروپا " دیروز در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شد و نانسی باکر دبیر کل امور اجتماعی اتحادیه عرب در مراسم افتتاحیه آن گفت: به منظور بازگشت به چهره اصلی اسلام و فرهنگ آن در کتابهای درسی مدارس اروپایی به ویژه در تاریخ و جغرافیا باید اقدامات و تدابیر جدی و عملی اتخاذ کرد.

وی با اشار به اینکه هدف استفاده از تحقیقات کارشناسان در این زمینه رها شدن و حذف شیوه آموزشی گذشته است، افزود: معرفی اسلام نیازمند ارائه شیوه های نوین است تا دستاوردهای تمدنها فهمیده و تنوع فرهنگی زمینه ساز گفتگوی فرهنگی شود. از این رو با ارائه شیوه های نوین در کتابهای درسی، برگزاری دوره های آموزشی مدرسان و ارائه فعالیتهای فرهنگی در اروپا و جهان اسلام می توان به معرفی اسلام و چهره صحیح مسلمانان اقدام کرد.

باکر با بیان اینکه این همایش با شعار "چگونگی زندگی با یکدیگر را یاد بگیریم"، اظهار داشت: در این همایش سعی در بیداری و روشنگری افراد است تا ضمن معرفی چهره و فرهنگ اسلام در کتابهای تاریخی مدارس کشورهای اروپایی، همزیستی مسالمت آمیز و تشریک مساعی نیز ایجاد شود.

شرکت کنندگان در این گردهمایی عناصر تشکیل دهنده تمدنها را بررسی و به تنوع فرهنگها اشاره می کنند. ضمن این گردهمایی سعی می شود دوره های آموزشی برای محققان دو منطقه اسلام و اروپا به منظور ارائه فعالیتهانیز برگزار شود.

برگزاری کارگاههای عملی در برخی از کشورهای اروپایی طی دو سال آینده برای بررسی تحقیقات مرتبط با چهره فرهنگ اسلام در کتابهای درسی اروپا با مسئولان آموزش در این کشورها برگزار خواهد شد.

اولین دوره از این همایش دسامبر گذشته برگزار و دومین همایش نیز 25از نوامبر 2006 ( 4 آذر 1385 ) در مقر اتحادیه عرب در مصر در حال برگزاری است.