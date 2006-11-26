دادگاه آلمانی به حق ذبح اسلامی مثبت رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، ایوب الکس کوهلر رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان گفـت: ذبح گوسفند از امور واجب برای مسلمانان تلقی می شود.

دادگاه فدرال آلمان در شهرلایپزیگ حکم داد که مسلمانان می توانند حیوانات را بر اساس قوانین شرع ذبح کنند. برخی از مسلمانان آلمان برای بدست آوردن حق ذبح اسلامی بر اساس اعتقادات شرعی سالها تلاش کرده اند.

دادگاه لایپزیگ گفت: قانون حمایت از حیوانات که در قانون اساسی آلمان تصریح شده است، از اعطای مجوز ذبح به مسلمانان برپایه علل دینی جلوگیری نکرده است.

اما از سوی دیگر حکم این دادگاه بلافاصله موجبات خشم این کشور اروپایی را فراهم کرد. روزنامه آلمانی زبان تاگس سایتونگ روز گذشته مطلبی با تیتر " تساهل بی رحم" منتشر کرد.

این روزنامه مدعی شده است که در حکم این دادگاه برخی سیاستها نقش داشته اند.

جنبش کلیسا و حیوانات از این حکم دادگاه انتقاد کرد و رئیس این جنبش مدعی شده است که تعداد معدودی از مسلمانان از روش ذبح اسلامی استفاده می کنند.

گروه های حامی حیوانات نیز واکنشهایی نسبت به این حکم نشان دادند، اما بر اساس قوانین اسلامی چهارپایانی که گوشت آنها برای مصارف غذایی استفاده می شود باید به واسطه ایجاد شکاف در گلو ذبح شوند.

مسلمانان آلمان به منظور تسهیل پیروی سایر مسلمانان از قوانین شرع اسلام اقدام به تشکیل ستاد ذبح کرده اند که طی چهار روز اواخر ماه دسامبر و تاریخ عید قربان فعالیت می کنند.

علی بوسکارت از انجمن مسلمانان ترک تبار آلمان اظهار داشت: مسلمانان آلمانی به این ستاد کمک مالی کرده اند که مبالغ آن به مسلمانان نیازمند و مردم قحطی زده اریتره، اتیوپی و سودان اهدا می شود.

حدود 2/3 میلیون مسلمان در آلمان زندگی می کنند و دین اسلام پس از مسیحیت کاتولیک و پرتستان سومین دین بزرگ این کشور تلقی می شود.