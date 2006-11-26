سایه کمرنگ نظارت بر توزیع دارو !

به گزارش خبرنگار مهر ، امکان تهیه برخی داروها بدون نسخه پزشکی بر اساس قوانین جهانی مربوط به دارو یکی از عوامل مهم افزایش مصرف دارو در کشور است چون در این صورت هر فرد با تشخیص خود در صورت بروز کوچکترین دردی اقدام به تهیه داروهایی نظیر مسکن خواهد کرد.

دبیر انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: هم اکنون از بین داروهایی که تهیه آنها بدون نسخه نیز امکانپذیر است انواع مسکن ها، ویتامین ها و برخی از کرم ها و پمادهای پوستی بیشترین مصرف دارویی را در کشور دارد.

دکتر سعید واقفی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: متاسفانه هر فرد هنگامی که دچار درد می شود به مصرف مسکن ها اقدام می کند در صورتی که مصرف مسکن ها برای هر دردی ضرورت ندارد. همچنین مصرف ویتامین های دارویی بدون تجویز پزشک زیان آور است چون ورود بیش از حد طبیعی هر نوع از ویتامین ها به بدن باعث مسومیت های دارویی می شود.

تاثیر 15 درصدی داروخانه ها در مصرف دارو

وی می گوید: برآوردها نشان می دهد که داروخانه داران و پزشکان داروساز در داروخانه ها بین 10 تا 15 درصد در افزایش و یا کاهش میزان داروهای مصرفی در کشور موثر هستند چون داروخانه ها نمی توانند داروهای موجود در فهرست دارویی بدون نسخه را توزیع نکنند اما می توانند با ارائه تعداد کم آنها به افراد مصرف بیش از حد این داروها را در کشور کاهش دهند.

وی ادامه داد: تهیه بیش از حد مورد نیاز دارو در منازل و عدم توجه به تاریخ مصرف آن و تهیه مجدد دارو به ویژه داروهایی که مردم می توانند بدون نسخه آنها را تهیه کنند باعث از بین رفتن هزینه بیماران و افزایش مصرف دارو در کشور می شود.

ارائه دارو بدون نسخه در برخی داروخانه ها

متاسفانه برخی داروخانه ها برای فروش بیشتر خود اقدام به ارائه داروهایی که بدون نسخه امکان پذیر نیست را به شیوه بدون نسخه در اختیار بیماران قرار می دهند که یکی از این داروها، داروهای آرامبخش است که میزان مصرف آن در کشور افزایش یافته است.

یک روانپزشک در این باره می گوید: مصرف خودسرانه داروهای آرامبخش باعث پنهان ماندن و عدم درمان بیماری های روانپزشکی به عنوان بیماری اصلی فرد می شود و مصرف طولانی مدت آن عوارض دارویی را به همراه دارد.

دکتر مهدی صمیمی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: متاسفانه با وجود اینکه بر اساس فهرست دارویی کشور نباید داروهای آرامبخش را بدون نسخه پزشکی گرفت اما برخی داروخانه ها این داروها را بدون نسخه نیز به بیماران می دهند بنابراین باید مسئولان دارویی در این زمینه نظارت و توجه بیشتری کنند.

بازرسان ویژه و کنترل داروهای بدون نسخه

دبیر انجمن داروسازان ایران در این باره می گوید: برای کنترل فروش غیر مجاز داروخانه ها در مورد داروهایی که باید با نسخه به بیمار ارائه شود، بازرسان ویژه ای در نظر گرفته شده که به صورت نامحسوس کنترل می کنند.

واقفی می افزاید: فروش یا عدم فروش داروهایی که به لحاظ بدون نسخه بودن دارای ممنوعیت فروش هستند تا حد زیادی به اخلاق پزشکی داروسازان در داروخانه ها بستگی دارد چون این کار باعث تهدید سلامتی مردم می شود.

قاچاق داروهای بیماران خاص قبل از توزیع در داروخانه

قاچاق دارو معضلی است که با وجود اینکه بارها در مورد آن بحث شده اما همچنان در کشور مشاهده می شود در صورتی که قاچاق دارو با قاچاق کالاهایی دیگر که ممکن است فقط زیان اقتصادی به افراد وارد کند بسیار متفاوت باشد چون با جان انسانها سرو کار دارد و از این طریق موجب مرگ و میر بیماران شده است که البته این قاچاق انواع مختلف دارد.

عضو شورای عالی داروخانه ها در این باره می گوید: برخی داروهای بیماران خاص به علت اختصاص یارانه به آنها در مقایسه با قیمت اصلی از قیمت بسیار پایینی برخوردار هستند بنابراین افراد سودجو قبل از رسیدن به دست بیماران قاچاق می کنند. دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: چندی پیش نیز حدود 54 هزار قلم دارو ویژه بیماران خاص توسط افراد سودجو با تهیه و استفاده از مهر تقلبی هلال احمر که مسئولیت توزیع این داروها را بر عهده دارد از کشور خارج و به کشورهای منطقه خلیج فارس قاچاق شد که نیروی انتظامی عاملان آنها را دستگیر کرد. وی با اشاره به اینکه برخی از داروخانه های کشور در مورد جلوگیری از خروج داروهای بیماران خاص از سیستم توزیع قانونی از هلال احمر مطمئن تر هستند، می گوید: تعدادی از داروخانه هایی در کشور به عنوان داروخانه های منتخب در کشور وجود دارد که می توان توزیع داروهای بیماران خاص را بر عهده آنها گذاشت و درکنار آن وزارت بهداشت نیز بر توزیع آن نظارت و کنترل کند. عاملان داروهای تقلبی جنایتکارند عضو شورای عالی داروخانه ها با بیان اینکه وجود داروهای تقلبی در کشور جان بیماران را تهدید می کند، می افزاید: باید با توزیع کنندگان و تهیه کنندگان داروهای تقلبی برخورد شدید و جدی صورت گیرد تا این قبیل افراد سودجو که البته باید آنان را جنایتکار نامید نتوانند به کار خود ادامه دهند. دکتر رهبر مژدهی آذر ادامه می دهد: متاسفانه هم اکنون نوع تقلبی داروی ضد انعقاد خون با نام پلاویکس ، ویژه بیماران قلبی دچار جراحی قلب ، در کشور وجود دارد و حتی در برخی داروهاخانه نیز به علت عدم اطلاع از تقلبی بودن و یا به علت بی توجهی آنان ، به فروش رسیده است. وی تصریح می کند: مصرف این داروی تقلبی نمی تواند از لخته شدن خون در عروق بیماران قلبی جلوگیری کند بنابراین احتمال مسدود شدن عروق و لخته شدن خون در عروق وجود دارد که در این صورت ممکن است دیگر حتی با جراحی نیز درمان نشوند. مژدهی آذر می افزاید: عدم تولید این داروها به صورت انبوه توسط شرکت دارویی تولید کننده ، کمبود واردات برخی داروها به کشور ، عدم تولید این داروها توسط نمایندگی های آن در کشور باعث وجود داروهای تقلبی می شود.

تبلیغات کالاهایی تحت عنوان دارویی در ماهواره ها دارو نیست

عضو شورای عالی داروخانه ها می گوید: کالاهایی که به عنوان دارو از شبکه های ماهواره ای تبلیغ و به صورت قاچاق وارد کشور می شود، نه تنها مورد تائید کشور نبوده بلکه مجامع بین المللی و مراجع غذا و دارویی نیز هنوز آنها را به عنوان دارو نپذیرفته اند.

وی می افزاید: این کالاها با عنوان دارو از کانال های غیر رسمی به صورت قاچاق وارد کشور شده و در مکان های غیر رسمی نظیر سالن های آرایش و حتی دستفروشان عرضه می شود.

مژدهی تصریح می کند: البته برخی داروها نیز که مورد تائید دولت است و توسط پزشکان برای بیماران تجویز می شود به علت عدم فعال بودن نمایندگی های آن در کشور و یا عدم ورود میزان کافی آن به کشور از طریق کانال های غیر رسمی وارد کشور می شود و علاوه بر مکان های غیر مجاز حتی در داروخانه ها نیز به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: این داروها به وسیله افراد سودجو وارد کشور می شود و در گمرک هم کنترل به صورت دقیق صورت نمی گیرد که متاسفانه در برخی موارد این داروها با حجم وسیع وارد شده و باعث ایجاد مشکلات برای وزارت بهداشت و مردم می شود.