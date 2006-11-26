رشته های مختلف صنایع دستی شناسنامه دار می شود

مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات صنایع دستی افزود: صادارت صنایع دستی نسبت به سال گذشته از رشد 4/1 درصدی برخوردار بوده است اما در مجموع صادرات صنایع دستی به دلیل اینکه برنامه مدون و مناسبی ندارد رضایت بخش نیست و به صورت خود جوش انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صادرات در بخش خصوصی دنبال می شود باید برای تقویت و رشد صادرات صنایع دستی دولت حمایتهای جدی از صادرکنندگان در بخش خصوصی انجام دهد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: فرش ، گلیم ، سنگ های قیمتی ، سفال و چرم به ترتیب در اولویت صادرات صنایع دستی کشور قرار دارند.

قاسمی از شناسنامه دار شدن رشته های مختلف صنایع دستی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر کارشناسان و متخصصان صنایع دستی مشغول جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به رشته های مختلف صنایع دستی هستند و به محض پایان کار ، دایره المعارف علمی ایجاد خواهد شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: برخی از رشته های صنایع دستی به تصویب رسیده و سعی داریم تا پایان سال زمینه مصوب شدن مابقی رشته ها را نیز فراهم کنیم.