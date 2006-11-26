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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشته های مختلف صنایع دستی شناسنامه دار می شود

رشته های مختلف صنایع دستی شناسنامه دار می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: با تهیه دایره المعارف علمی صنایع دستی اطلاعات مورد نیاز مربوط به تمامی رشته های صنایع دستی بزودی جمع آوری می شود.

مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات صنایع دستی افزود: صادارت صنایع دستی نسبت به سال گذشته از رشد 4/1 درصدی برخوردار بوده است اما در مجموع صادرات صنایع دستی به دلیل اینکه برنامه مدون و مناسبی ندارد رضایت بخش نیست و به صورت خود جوش انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه صادرات در بخش خصوصی دنبال می شود  باید برای تقویت و رشد صادرات صنایع دستی دولت حمایتهای جدی از صادرکنندگان در بخش خصوصی انجام دهد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید کرد: فرش ، گلیم ، سنگ های قیمتی ، سفال و چرم به ترتیب  در اولویت صادرات صنایع دستی کشور قرار دارند.

قاسمی از شناسنامه دار شدن رشته های مختلف صنایع دستی در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر کارشناسان و متخصصان صنایع دستی مشغول جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به رشته های مختلف صنایع دستی هستند و به محض پایان کار ، دایره المعارف علمی ایجاد خواهد شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: برخی از رشته های صنایع دستی به تصویب رسیده و سعی داریم تا پایان سال زمینه مصوب شدن مابقی رشته ها را نیز فراهم کنیم.

کد مطلب 412146

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