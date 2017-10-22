استاندارد «گردشگری حلال» تدوین شد/ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت پیش از ظهر امروز یکشنبه در همایش روز جهانی استاندارد که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان برگزار شد، گفت: مطالبات مردم از این سازمان افزایش یافته است.

وی افزود: استاندارد مخصوص یک گروه یا یک پدیده خاص برای یک جغرافیای خاص نیست زیرا همه حوزه های زندگی امروز مبتنی بر نظم و قاعده هستند.

ورود سازمان استاندارد به حوزه های مختلف

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: ۲۰ سال پیش بیشتر استانداردها مربوط به کالاها و خدمات می شد اما امروز از این وضعیت عبور کرده ایم و سطح فعالیت های ما به شهربازی ها، مهدکودک ها، ساختمان ها، آسانسورها و ...افزایش یافته است.

پیروز بخت با بیان اینکه امروز استاندارد در حال حرکت به سمت فرآیندها است، گفت: جامعه امروز به شکل حلقه های زنجیر به هم پیوسته است و برای حفظ سلامت و تامین امنیت مردم باید این حلقه، حفظ و تقویت شود.

وی اضافه کرد: ما بر اساس شعار روزجهانی استاندارد می توانیم ادعا کنیم که اگر باهم متحد باشیم همه مولفه های زندگی یک انسان امروزی با استانداردها در حال تطبیق است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: استاندارد فقط به یک کشور کار ندارد و برای دستیابی به استانداردها و مولفه های زندگی استاندارد باید از تفکر سیاسی و جناحی بپرهیزیم و به دنبال فکر و تحول در این حوزه ها باشیم.

پیروز بخت با بیان اینکه سازمان استاندارد یک سازمان حاکمیتی و نظارتی است، گفت: امروز مطالبات مردم از استاندارد افزایش یافته است و ما خود را ملزم می دانیم که این الزامات را پیگیری و اجرا کنیم زیرا حتی در حوزه هایی هم که به ما مربوط نیست مردم می خواهند که ورود پیدا کنیم.

وی افزود: علاوه بر حوزه صنعت و خدمات، ما در حوزه های دیگری از جمله حلال، مصالح ساختمانی و ... ورود پیدا کرده ایم.

استاندارد گردشگری حلال تدوین شد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به حضور اثرگذار ایران در حوزه استاندارد مواد غذایی حلال نیز گفت: در حوزه استاندارد حلال نیز نظر کشور ایران به عنوان یک کشور شیعه جعفری به صورت حداکثری مجمع کشورهای اسلامی پذیرفته شده است.

پیروزبخت افزود: علاوه بر این در ۴ حوزه مدیریت کیفیت، زیست محیطی، انرژی و مواد غذایی، در زمینه اندازه شناسی مواد نیز نظرات ایران مورد تایید صلاحیت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استانداردهای گردشگری حلال نیز تدوین شده است و استان لرستان نیز در زمینه گردشگری دارای ظرفیت های بسیار زیادی است و لازم است دستگاه های مختلف از جمله استانداری ها و ...برای دستیابی به این استانداردها همکاری داشته باشند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: در بحث استان ها نیز طبق سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و توسعه پوشش استاندارد، مصرف کالاهای استاندارد و پویش های استاندارد لازم است که استانداری ها و همه مردم هم همکاری داشته باشند و علاوه بر این به همکاری بخش خصوصی نیز نیازمند هستیم.

پیروز بخت گفت: ما بخشی از فعالیت هایمان را برون سپاری کرده ایم و فعالیتهای خودمان را تصدی گری کرده ایم تا جایی که در مقابل ۳۵۰۰ کارشناسی که در سراسر کشور داریم ۱۰۰ هزار نفر هم بیرون از سازمان در حال فعالیت هستند.