بارندگی شرایط در کوی رمضان اهواز را خطرناک تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در ستاد بحران خوزستان در خصوص واقع ریزش کوه در کوی رمضان اهواز اظهار کرد: بعد از اطلاع رسانی همکاران من در منطقه هفت، سازمان آتش نشانی و معاون خدمات شهری در صحنه حضور پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام دادند.

کتانباف با اشاره به اینکه هنوز دستگاه های امدادی و آتش نشانی در منطقه حضور دارند، ادامه داد: متأسفانه با وجود تخریب هایی که طی سال های قبل انجام شده بود، باز هم ساخت منازل جدید انجام شد.

وی خبر داد: هماهنگی هایی انجام شده و فردا ساعت ۶ صبح در محل تشکیل جلسه خواهیم داد.

شهردار اهواز تأکید کرد: راه و شهرسازی باید این مناطق را در حوزه سکونتگاه های پرخطر خود در دستور کار قرار دهد. البته تعدادی از منازل جابجا شده اند که آمار دقیق آنها را فعلا در دسترس نداریم.

کتانباف با تأکید بر لزوم اقدام جدی برای جابه جایی این منازل پرخطر هشدار داد: قطعا در بارندگی ها نیز شرایط بهتر از این نخواهد بود و احتمال ریزش و تخریب مجدد وجود دارد.

ارسلان شهنی شهردار منطقه هفت اهواز نیز در این نشست گفت: طرحی به اسم مینا در سال ۸۵ با تولیت فرمانداری شروع شد که بر اساس آن تملک، تخریب و تبدیل به فضای سبز ۲۷۰ باب منزل مسکونی در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این طرح ۲۰۰ منزل مسکونی تخریب شد و تعدادی از آنها به هر دلیل از جمله اتمام بودجه یا اراده اجرای طرح باقی ماند.

وی افزود: ۵۵ باب خانه را در سال قبل برای تملک در دستور کار شرکت عمران و مسکن سازان قرار دادیم ولی این کار انجام نشد. عدم وجود متولی برای خانه دار کردن این اهالی یکی از مشکلات اصلی است و شهرداری فقط وظیفه شناسایی این منازل و تبدیل زمین به فضای سبز را بر عهده دارد.

شهنی اضافه کرد: از سمت منبع آب نیز آب شرب به صورت چشمه چهار فصل در دلایه های کوه این منطقه درز پیدا کرده است. در حال حاضر اهالی خیابان های بختیاری، یک طباطبایی و چهار خالدی در منطقه کوی رمضان و منبع آب وضعیت مناسبی ندارند. در حال حاضر خیابان یک طباطبایی از همه پرخطرتر است و اگر تخته سنگ موجود در آن سقوط کند حداقل سه خانه تخریب می شود. در این خیابان ها ۸۴ باب منزل مسکونی در معرض ریزش خیلی فوری و در اولویت هستند.

وی تصریح کرد: ۴۷ خانه را هفته قبل تخریب کردیم و با توجه به فقر این خانوارها اگر بحث سکونت مردم این مناطق را حل نکنیم، امکان دستیابی به نتیجه مطلوب وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هفت صبح امروز، کوه در منطقه کوی رمضان اهواز ریزش کرد و دو خانه در حوالی کوه، روی ساکنانشان آوار شدند. در این حادثه یک پسر سه ساله و یک دختر هشت ساله به علت گیر افتادن در زیر آوار فوت کردند. همچنین چهار نفر شامل دختر پنج ساله، پسر ۹ ساله، زن ۲۵ ساله و مرد ۳۰ ساله مصدوم شده اند و به بیمارستان منتقل شدند.