گیلان و مازندران امسال مشکل قطع یا افت فشار گاز نخواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمود آستانه در بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌های گازرسانی به شهرهای کجور و پول، با بیان اینکه تامین نیاز سوختی شهرها و روستاها از طریق توسعه گازرسانی از جمله برنامه‌های وزارت نفت است، گفت: در چهار سال گذشته، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی در مازندران هزینه شده است و بیش از ۷۰۰ روستا در این استان از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه هزینه انتقال یک لیتر نفت سفید، نفت گاز یا نفت کوره به بخش کجور به ازای یک متر مکعب گاز، چند برابر است، تأکید کرد: گازرسانی به روستاهای منطقه و شهرهای پول و کجور برای ما بسیار مهم است که از طریق گاز طبیعی فشرده «CNG» انجام می‌شود، بنابراین شرکت گاز مازندران باید یک جدول زمان‌بندی تهیه و برنامه‌ریزی کند تا زمان بهره‌برداری از پروژه گازرسانی به این دو شهر معلوم شود.

مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی اظهار کرد: پیمانکار توزیع گاز طبق قراردادی که با شرکت گاز استان دارد باید گاز مورد نیاز مردم شهرهای کجور و پول را در مقصد تحویل دهد و در ازای هر متر مکعب گاز تحویلی، مبلغ آن را از این شرکت دریافت کند؛ این قرارداد پنج‌ساله و قابل تمدید است.

نماینده وزارت نفت در طرح‌های بیع متقابل گازرسانی ادامه داد: ایستگاه مادر برای تأمین و توزیع گاز کجور در شهر مرزن‌آباد در حال احداث است و طبق تعهد پیمانکار، تا ۲۲ بهمن امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای دو شهر غرب مازندران در نظر گرفته شده، گفت: حدود ۹۸ درصد شهرهای ایران و ۸۰ درصد روستاها از گاز بهره‌مند شده‌اند. مازندران و گیلان در زمستان امسال مشکل قطع و افت فشار گاز ندارند.

مشاور وزیر نفت از در دست اقدام بودن ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه در این دولت خبر داد و از گاز به عنوان یک انرژی پاک و به صرفه اقتصادی یاد کرد.