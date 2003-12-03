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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۰

در مكتب ولايت (3)

قانون اساسي اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا مي كند

قانون اساسي اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا مي كند

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران :" آنهايي كه امروز مي گويند اين قانون نيست ، اينها بر خلاف ملت دارند صحبت مي كنند . اينها مي خواهند اين ملت به مقصد خودش نرسد ."

سخنراني امام در 25 خرداد 1358 در قم در جمع پرسنل نيروي هوايي ، در مورد كارشكني غربيها و غرب زدگان در راه تدوين قانون اساسي

بيدار باشيد برادران ! دشمنان خودتان را بشناسيد . مي خواهند نگذارند قانون اساسي بر طبق آن طوري كه اسلام حكم مي كند تصويب شود . بايد حقوقدانهاي غربي نظر بدهند ؟ ما مي خواهيم قانون اسلامي بنويسيم ، از غرب بيايند نظر بدهند ؟! يا غربيها بيايند نظر بدهند ؟ يا غربزده ها بيايند نظر بدهند ؟ حقوقدان اسلامي ما مي خواهيم ... هر وقت ما خواستيم قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دموكراتيك را تدوين كنيم ،  شما آقاياني كه حقوقدان هستيد ، شما آقايان روشنفكر غربي صلاحيت داريد كه نظر بدهبد . لكن ما هروقت خواستيم قانون اسلامي بنويسيم ، خواستيم مسايل اسلام را طرح بكنيم شما صلاحيت نداريد . شما از اسلام اطلاعي نداريد. شما اسلام را مي گوييد براي اين زمان نيست ! براي اين كه اسلام را نمي دانيد ؛ براي اين كه اعتقاد نداريد كه آن كه قانون اسلام را آورده است خداست . خداست كه محيط برهمه چيزهاست ، بر همه اعصار است . قرآن است كه كتاب همه اعصار است . دستورات رسول الله است كه براي همه اعصار است . شما اطلاعي نه از قرآن داريد و نه از سنت داريد و نه از اسلام . و ما به شما اجازه   نمي دهيم كه دخالت در معقولات كنيد .

سخنراني 28 خرداد 1358 - قم در ديدار با اعضاي انجمن نداي اسلام قم

شما مي دانيد الان قضيه قانون اساسي در كار است . قضيه قانون اساسي اساس حكومت اسلام است . ما اساس حكومت را بايد درست بكنيم و بعد برسيم سراغ اين كه كارهاي حكومت بايد چه باشد .

به نظر من مي آيد كه شما همه آقايان ، همه قشرها ، زنها ، مردها ، دانشمندها ، غير دانشمندها ، همه ، الان همشان را صرف اين بكنند كه اين قانون اساسي به تصويب برسد . يعني كساني كه مي خواهند مخالفت با اين بكنند الان زيادند ، زيادند اشخاصي كه مخالفت مي خواهند بكنند ، و عمده مخالفتشان هم همين است كه نمي خواهند اسلام تحقق پيدا بكند ، آنها مي ترسند از اسلام ؛ چنان كه اربابانشان هم از اسلام مي ترسند .

سخنراني 30 خرداد 1358 - قم ،  طي ديدار با علما و طلاب مشهد  در مورد اهميت بررسي و تدوين قانون اساسي

آقايان ننشينيد كه ديگران قلمها را بردارند و بررسي از قانون بكنند ؛ و به خيال خودشان آنها را اصلاح بكنند . اين حق ، حق شماست . قانون اسلام را اسلام شناس بايد نظر بدهد . قانون اساسي جمهوري اسلام يعني قانون اساسي اسلام . حق اين مطلب با شماست ؛ با علماي اعلام است ؛ با مراجع عظام است ؛ با همه روشنفكران اسلامي است . ننشينيد تا اين كه روشنفكران خارجي ، روشنفكراني كه به اسلام عقيده ندارند ، اظهار نظر بكنند و اين حرفهايي كه مي نويسند بنويسند . شماها قلم برداريد . خودتان تكليف را معين كنيد . خودتان قانون را بررسي كنيد . خودتان نظر بدهيد . خودتان روزنامه ها را پر كنيد از مقالات خودتان . ننشينيد ديگران براي شما مقاله بنويسند و مسايلي طرح بكنند ، كه يكوقت خداي نخواسته بر خلاف مسائل اسلامي و بر خلاف شوون اسلام باشد .

سخنراني 7 تير 1358 - قم - طلاب مدرسه فيضيه و مبلغان

قوانين اسلام و قانون اساسي اسلام بايد به دست اشخاصي كه يك مقدار لااقل اسلام را بدانند يعني چه ، علاقه داشته باشند به اسلام ، دشمن نباشند با اسلام { تدوين بشود} به دست آن اشخاصي كه اسلام را اصلش مخالف با طريقه هاي خودشان مي دانند ، بلكه مخالف با تمدن به اصطلاح آنها - مي دانند ، البته آن تمدني كه انها مي گويند مثل تمدن شاه است ديگر . " دروازه تمدن " او ! اين مقدرات را دست اينها ندهند . ملت ما مقدراتشان را دست اين اشخاصي كه به اصطلاح خودشان روشنفكر{ نسپرند} نه هر روشنفكري . روشنفكرها بسياري شان خوبند . آنهايي كه علاقه اي به اسلام ندارند . اينها هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشان ( حال كنوني شان ) ، معلوم مي شود كه اينها چه هستند .

سخنراني - قم - 12 تير 58 در ديدار با جامعه ورزشكاران باستاني مشهد

و آنهايي كه بايد تعيين بشوند براي رسيدگي به قانون اساسي ، كه اساس مملكت ماست و اساس اسلام است ، آن اشخاص صحيح ، اشخاص متدين ، اشخاص متعهد ، اشخاصي كه علماي بلادتان تعيين مي كنند ، همه به آنها راي بدهيد ، تا ان شاء الله يك قانون اساسي اسلام پسند درست بشود و گرفتاريها ان شاء الله رفع بشود .

سخنراني - قم - 24 تير 1358 در ديدار با انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه تهران

و الان اشخاصي كه نمي خواهنداين نهضت درست بشود دارند اختلاف ايجاد مي كنند . همين امروز ، اگر شنيده باشيد ، راديو اعلام كرد كه در مريوان يك جنگي واقع شده است و تقريبا بيست و چند نفر كشته شدند . اينها توطئه است ، اينها را ايجاد مي كنند كساني كه مي خواهند كه اين نهضت به آخر نرسد و قانون اساسي ما درست نشود .

سخنراني - قم - 29 تير 1358 در ديدار با اقشار مختلف مردم

قانون اساسي ما بايد اسلامي باشد و اگر حرفي از او اسلامي نباشد ، نه من راي خواهم به او داد و نه ملت . ملت ما كه همه اسلامي هستند و همه توجه به اسلام دارند و مي خواهند قانون اساسي ما اسلامي باشد ، كساني را انتخاب مي كنند كه به اسلام عقيده دارد . و اسلام را دين مترقي مي دانند ، كساني را انتخاب مي كنند كه امين باشد . كساني را انتخاب مي كنند كه اسلام شناس باشند . كساني كه توجه به اسلام ندارند ، كساني كه نمي خواهند قوانين اسلام در ايران پياده شود ولو هرچه دانشمند باشند و نويسنده ؛ ملت ما آنها را انتخاب نخواهند كرد . آنها كه گمان مي كنند با طرحهاي شيطاني خود مي توانند راهي پيدا بكنند براي انحراف قانون اساسي از مجراي اسلام اشتباه مي كنند . مسلمين همه در زير پرچم اسلام و زير پرچم توحيد و در سايه قرآن ادامه حيات مي دهند .

پيام - صبح 29 مرداد 1358 به نمايندگان مجلس خبرگان

قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد . و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد ، تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس ، هر رايي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد ، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است .

علماي اسلام حاضر در مجلس( خبرگان ) اگر ماده اي از پيش نويس قانون اساسي ويا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند ، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غربزده نهراسند ، كه اينان خود را شكست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيريها دست بردار نيستند .

سخنراني - قم - 15 آذر 1358 در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان

اين قانون اساسي كه تحت نظر علماء و كارشناسان اسلام تهيه شد موجب نگراني بعضي اشخاص هست و من هيچ نگران نيستم . قانون اساسي صحيح است . و اگر بعض طوايف خيال مي كنند كه آن چيزي كه آنها مي خواهند در قانون اساسي نيست ، اين يك اشتباه است . و اين را بايد بدانند كه اسلام براي همه است . و قانون اساسي اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا مي كند . و ما اميدواريم كه اگر فرض كنيد كه يك نقيصه اي در كار باشد ، بعدها در مجلس شورا اين نقيصه رفع بشود .

سخنراني - قم - 21 آذر 1358 در ديدار با  اقشار مختلف مردم بابلسر

مبادا خيال بكنند كه قانون اساسي ، يك قانوني است كه ملي نيست . يك قانوني است كه اسلامي نيست . اين قانون را اشخاصي كه ملي بودند و اسلامي بودند ، آنها اين قانون را تصويب كرده اند و ملت تصويب كرد .آنهايي كه امروز مي گويند اين قانون نيست ، اينها بر خلاف ملت دارند صحبت مي كنند . اينها مي خواهند اين ملت به مقصد خودش نرسد .

بيانات - 7 دي 1358 خطاب به  حامد الگار نويسنده  و متفكر مسلمان آمريكايي

( مي گويند ) " قانون اساسي يك قانون ملي نيست ، اين قانون اساسي اشكالات دارد " . يك مطلبي كه خود ملت ، وكلا تعيين كرده و گذراندند و بعد هم خود ملت به آن راي دادند ، يك اقليتي كه ما سرانشان را مي شناسيم و سر و ته شان را اطلاع بر ايشان داريم ؛ اينها مخالفت مي كنند با چيزي كه همه ملت مي گويند . اين جز اين معنا نيست كه مي خواهند همان مسائل سابق عود كند و همان منافع سابق را ببرند . از اسلام ضربه ديدند ، مي خواهند نگذارند تحقق پيدا كند .

پيام - تهران ، جماران - 25 اسفند 1359 به ملت ايران و مسوولان كشور

به اطلاع عموم مي رساند براي صيانت كشور و جمهوري اسلامي در اين موقع حساس و براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين مطالب زير ابلاغ مي شود :  معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ كس چه متصديان امور كشوري و لشكري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد مواخذه قرار مي گيرد . بنابراين دخالت هريك از مقامات در امور مربوط به مقامات ديگر بر خلاف قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي گردد .

کد مطلب 41215

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