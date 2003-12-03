قانون اساسي اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا مي كند

سخنراني امام در 25 خرداد 1358 در قم در جمع پرسنل نيروي هوايي ، در مورد كارشكني غربيها و غرب زدگان در راه تدوين قانون اساسي

بيدار باشيد برادران ! دشمنان خودتان را بشناسيد . مي خواهند نگذارند قانون اساسي بر طبق آن طوري كه اسلام حكم مي كند تصويب شود . بايد حقوقدانهاي غربي نظر بدهند ؟ ما مي خواهيم قانون اسلامي بنويسيم ، از غرب بيايند نظر بدهند ؟! يا غربيها بيايند نظر بدهند ؟ يا غربزده ها بيايند نظر بدهند ؟ حقوقدان اسلامي ما مي خواهيم ... هر وقت ما خواستيم قانون اساسي جمهوري يا جمهوري دموكراتيك را تدوين كنيم ، شما آقاياني كه حقوقدان هستيد ، شما آقايان روشنفكر غربي صلاحيت داريد كه نظر بدهبد . لكن ما هروقت خواستيم قانون اسلامي بنويسيم ، خواستيم مسايل اسلام را طرح بكنيم شما صلاحيت نداريد . شما از اسلام اطلاعي نداريد. شما اسلام را مي گوييد براي اين زمان نيست ! براي اين كه اسلام را نمي دانيد ؛ براي اين كه اعتقاد نداريد كه آن كه قانون اسلام را آورده است خداست . خداست كه محيط برهمه چيزهاست ، بر همه اعصار است . قرآن است كه كتاب همه اعصار است . دستورات رسول الله است كه براي همه اعصار است . شما اطلاعي نه از قرآن داريد و نه از سنت داريد و نه از اسلام . و ما به شما اجازه نمي دهيم كه دخالت در معقولات كنيد .

سخنراني 28 خرداد 1358 - قم در ديدار با اعضاي انجمن نداي اسلام قم

شما مي دانيد الان قضيه قانون اساسي در كار است . قضيه قانون اساسي اساس حكومت اسلام است . ما اساس حكومت را بايد درست بكنيم و بعد برسيم سراغ اين كه كارهاي حكومت بايد چه باشد .

به نظر من مي آيد كه شما همه آقايان ، همه قشرها ، زنها ، مردها ، دانشمندها ، غير دانشمندها ، همه ، الان همشان را صرف اين بكنند كه اين قانون اساسي به تصويب برسد . يعني كساني كه مي خواهند مخالفت با اين بكنند الان زيادند ، زيادند اشخاصي كه مخالفت مي خواهند بكنند ، و عمده مخالفتشان هم همين است كه نمي خواهند اسلام تحقق پيدا بكند ، آنها مي ترسند از اسلام ؛ چنان كه اربابانشان هم از اسلام مي ترسند .

سخنراني 30 خرداد 1358 - قم ، طي ديدار با علما و طلاب مشهد در مورد اهميت بررسي و تدوين قانون اساسي

آقايان ننشينيد كه ديگران قلمها را بردارند و بررسي از قانون بكنند ؛ و به خيال خودشان آنها را اصلاح بكنند . اين حق ، حق شماست . قانون اسلام را اسلام شناس بايد نظر بدهد . قانون اساسي جمهوري اسلام يعني قانون اساسي اسلام . حق اين مطلب با شماست ؛ با علماي اعلام است ؛ با مراجع عظام است ؛ با همه روشنفكران اسلامي است . ننشينيد تا اين كه روشنفكران خارجي ، روشنفكراني كه به اسلام عقيده ندارند ، اظهار نظر بكنند و اين حرفهايي كه مي نويسند بنويسند . شماها قلم برداريد . خودتان تكليف را معين كنيد . خودتان قانون را بررسي كنيد . خودتان نظر بدهيد . خودتان روزنامه ها را پر كنيد از مقالات خودتان . ننشينيد ديگران براي شما مقاله بنويسند و مسايلي طرح بكنند ، كه يكوقت خداي نخواسته بر خلاف مسائل اسلامي و بر خلاف شوون اسلام باشد .

سخنراني 7 تير 1358 - قم - طلاب مدرسه فيضيه و مبلغان

قوانين اسلام و قانون اساسي اسلام بايد به دست اشخاصي كه يك مقدار لااقل اسلام را بدانند يعني چه ، علاقه داشته باشند به اسلام ، دشمن نباشند با اسلام { تدوين بشود} به دست آن اشخاصي كه اسلام را اصلش مخالف با طريقه هاي خودشان مي دانند ، بلكه مخالف با تمدن به اصطلاح آنها - مي دانند ، البته آن تمدني كه انها مي گويند مثل تمدن شاه است ديگر . " دروازه تمدن " او ! اين مقدرات را دست اينها ندهند . ملت ما مقدراتشان را دست اين اشخاصي كه به اصطلاح خودشان روشنفكر{ نسپرند} نه هر روشنفكري . روشنفكرها بسياري شان خوبند . آنهايي كه علاقه اي به اسلام ندارند . اينها هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشان ( حال كنوني شان ) ، معلوم مي شود كه اينها چه هستند .

سخنراني - قم - 12 تير 58 در ديدار با جامعه ورزشكاران باستاني مشهد

و آنهايي كه بايد تعيين بشوند براي رسيدگي به قانون اساسي ، كه اساس مملكت ماست و اساس اسلام است ، آن اشخاص صحيح ، اشخاص متدين ، اشخاص متعهد ، اشخاصي كه علماي بلادتان تعيين مي كنند ، همه به آنها راي بدهيد ، تا ان شاء الله يك قانون اساسي اسلام پسند درست بشود و گرفتاريها ان شاء الله رفع بشود .

سخنراني - قم - 24 تير 1358 در ديدار با انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده داروسازي دانشگاه تهران

و الان اشخاصي كه نمي خواهنداين نهضت درست بشود دارند اختلاف ايجاد مي كنند . همين امروز ، اگر شنيده باشيد ، راديو اعلام كرد كه در مريوان يك جنگي واقع شده است و تقريبا بيست و چند نفر كشته شدند . اينها توطئه است ، اينها را ايجاد مي كنند كساني كه مي خواهند كه اين نهضت به آخر نرسد و قانون اساسي ما درست نشود .

سخنراني - قم - 29 تير 1358 در ديدار با اقشار مختلف مردم

قانون اساسي ما بايد اسلامي باشد و اگر حرفي از او اسلامي نباشد ، نه من راي خواهم به او داد و نه ملت . ملت ما كه همه اسلامي هستند و همه توجه به اسلام دارند و مي خواهند قانون اساسي ما اسلامي باشد ، كساني را انتخاب مي كنند كه به اسلام عقيده دارد . و اسلام را دين مترقي مي دانند ، كساني را انتخاب مي كنند كه امين باشد . كساني را انتخاب مي كنند كه اسلام شناس باشند . كساني كه توجه به اسلام ندارند ، كساني كه نمي خواهند قوانين اسلام در ايران پياده شود ولو هرچه دانشمند باشند و نويسنده ؛ ملت ما آنها را انتخاب نخواهند كرد . آنها كه گمان مي كنند با طرحهاي شيطاني خود مي توانند راهي پيدا بكنند براي انحراف قانون اساسي از مجراي اسلام اشتباه مي كنند . مسلمين همه در زير پرچم اسلام و زير پرچم توحيد و در سايه قرآن ادامه حيات مي دهند .

پيام - صبح 29 مرداد 1358 به نمايندگان مجلس خبرگان

قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد . و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد ، تخلف از جمهوري و آرا اكثريت قريب به اتفاق ملت است . بر اين اساس ، هر رايي يا طرحي كه از طرف يك يا چند نماينده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد ، مردود و مخالف مسير ملت و جمهوري اسلامي است .

علماي اسلام حاضر در مجلس( خبرگان ) اگر ماده اي از پيش نويس قانون اساسي ويا پيشنهادهاي وارده را مخالف با اسلام ديدند ، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان غربزده نهراسند ، كه اينان خود را شكست خورده مي بينند و از مناقشات و خرده گيريها دست بردار نيستند .

سخنراني - قم - 15 آذر 1358 در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان

اين قانون اساسي كه تحت نظر علماء و كارشناسان اسلام تهيه شد موجب نگراني بعضي اشخاص هست و من هيچ نگران نيستم . قانون اساسي صحيح است . و اگر بعض طوايف خيال مي كنند كه آن چيزي كه آنها مي خواهند در قانون اساسي نيست ، اين يك اشتباه است . و اين را بايد بدانند كه اسلام براي همه است . و قانون اساسي اسلام همه دردها را ان شاء الله دوا مي كند . و ما اميدواريم كه اگر فرض كنيد كه يك نقيصه اي در كار باشد ، بعدها در مجلس شورا اين نقيصه رفع بشود .

سخنراني - قم - 21 آذر 1358 در ديدار با اقشار مختلف مردم بابلسر

مبادا خيال بكنند كه قانون اساسي ، يك قانوني است كه ملي نيست . يك قانوني است كه اسلامي نيست . اين قانون را اشخاصي كه ملي بودند و اسلامي بودند ، آنها اين قانون را تصويب كرده اند و ملت تصويب كرد .آنهايي كه امروز مي گويند اين قانون نيست ، اينها بر خلاف ملت دارند صحبت مي كنند . اينها مي خواهند اين ملت به مقصد خودش نرسد .

بيانات - 7 دي 1358 خطاب به حامد الگار نويسنده و متفكر مسلمان آمريكايي

( مي گويند ) " قانون اساسي يك قانون ملي نيست ، اين قانون اساسي اشكالات دارد " . يك مطلبي كه خود ملت ، وكلا تعيين كرده و گذراندند و بعد هم خود ملت به آن راي دادند ، يك اقليتي كه ما سرانشان را مي شناسيم و سر و ته شان را اطلاع بر ايشان داريم ؛ اينها مخالفت مي كنند با چيزي كه همه ملت مي گويند . اين جز اين معنا نيست كه مي خواهند همان مسائل سابق عود كند و همان منافع سابق را ببرند . از اسلام ضربه ديدند ، مي خواهند نگذارند تحقق پيدا كند .

پيام - تهران ، جماران - 25 اسفند 1359 به ملت ايران و مسوولان كشور

به اطلاع عموم مي رساند براي صيانت كشور و جمهوري اسلامي در اين موقع حساس و براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين مطالب زير ابلاغ مي شود : معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ كس چه متصديان امور كشوري و لشكري و چه اشخاص عادي جايز نيست و متخلف به مردم معرفي مي شود و مورد مواخذه قرار مي گيرد . بنابراين دخالت هريك از مقامات در امور مربوط به مقامات ديگر بر خلاف قانون است و دخالت كننده به مردم معرفي مي گردد .