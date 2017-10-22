فعالیت ۵هزار دامدار/۷درصدگوشت قرمز گیلان در ماسال تولید می شود

حسن همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان ماسال دارای ۱۲۵ هزار رأس دام سنگین و سبک است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۳۵ هزار رأس دام سنگین اعم از گاو و گاومیش و ۹۰ هزار رأس دام سبک اعم از گوسفند و بز است، افزود: حدود یک هزار و ۵۰۰ تُن گوشت قرمز در شهرستان ماسال تولید می شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ماسال با اشاره به این این میزان هفت درصد از گوشت قرمز استان گیلان است، گفت: در سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات در حوزه امور دامی به متقاضیان پرداخت شده است.

وی در ادامه به معرفی ۱۵ نفر متقاضی به بانک های عامل تاکنون در سال جاری، خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۹۳ میلیون تومان تسهیلات امور دام به این متقاضیان پرداخت می شود.

همتی همچنین به فعالیت پنج هزار دامدار در شهرستان ماسال، تصریح کرد: روزانه بیش از ۱۰ تُن شیر برای تهیه لبنیات به مرکز استان ارسال می شود.

وی با بیان اینکه دامداران ماسالی سالانه بیش از سه هزار و ۶۰۰ تُن شیر تولید می کنند، یادآورشد: این میزان ۴.۵ درصد شیر استان بوده که به بازارهای فومن، رضوانشهر، مرکز استان، صومعه سرا ارسال می شود.