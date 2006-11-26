بابک بیات درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم بیات که پس از بهبودی نسبی مدتی پیش از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مرخصی و به منزل منتقل شده بود، چند روز پیش دوباره به کما رفت و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. وی ساعت 45/8 صبح امروز یکشنبه پنجم آذرماه 1385 چشم از جهان فروبست و به دیار باقی شتافت.

مرحوم بابک بیات در اختتامیه جشنواره موسیقی حماسی

در دوره نخست بستری شدن مرحوم بیات در بیمارستان، شهردار تهران دکتر محمدباقر قالیباف بر بالین وی حاضر شده و با اطلاع از بیمه نبودن وی با تقبل هزینه‌های درمانی بیات به معاون مالی اداری شهرداری تهران دستور داده بود اقدام لازم را برای بیمه شدن بیات و سایرهنرمندان پیشکسوت در اسرع وقت پیگیری کند.



خبرگزاری مهر درگذشت بابک بیات را به خانواده وی، خانواده بزرگ سینما و موسیقی و تمام دوستداران و علاقمندان هنر تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان مرحوم بیات صبر و اجر مسئلت دارد.