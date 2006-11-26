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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۵

بابک بیات درگذشت

بابک بیات درگذشت

بابک بیات، آهنگساز سرشناس ایرانی پس از تحمل یک دوره سخت بیماری صبح امروز در بیمارستان ایرانمهر تهران درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم بیات که پس از بهبودی نسبی مدتی پیش از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مرخصی و به منزل منتقل شده بود، چند روز پیش دوباره به کما رفت و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. وی ساعت 45/8  صبح امروز یکشنبه پنجم آذرماه 1385 چشم از جهان فروبست و به دیار باقی شتافت.

مرحوم بابک بیات در اختتامیه جشنواره موسیقی حماسی

در دوره نخست بستری شدن مرحوم بیات در بیمارستان، شهردار تهران دکتر محمدباقر قالیباف بر بالین وی حاضر شده و با اطلاع از بیمه نبودن وی با تقبل هزینه‌های درمانی بیات به معاون مالی اداری شهرداری تهران دستور داده بود اقدام لازم را برای بیمه شدن بیات و سایرهنرمندان پیشکسوت در اسرع وقت پیگیری کند.

خبرگزاری مهر درگذشت بابک بیات را به خانواده وی، خانواده بزرگ سینما و موسیقی و تمام دوستداران و علاقمندان هنر تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان مرحوم بیات صبر و اجر مسئلت دارد.

کد مطلب 412152

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