تغییرات دوره پیش دانشگاهی روی میز کارشناسان آموزشی

معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج حاصل از دفتر پژوهش های مجلس شواری اسلامی مبنی بر فاصله گزفتن دوره پیش دانشگاهی مدارس از اهداف اولیه خود ، ادامه داد: نظرهای کارشناسانه هنوز به مرحله جمع بندی و اظهار نظر نرسیده است.

دکتر پرویز آژیده تاکید کرد: حذف دوره پیش دانشگاهی مد نظر نیست اما موضوعات مربوط به هدایت تحصیلی این دوره احتمالا تغییراتی خواهد داشت.

وی خاطر نشان ساخت: هر گونه تغییری در دروه پیش دانشگاهی نیازمند کار پژوهشی است و نمی توان از این موضوع به سادگی عبور کرد.

معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: پس از جمع آوری نظرهای کارشناسان و صاحب نظران پیشنهاد هر تغییر جزئی یا کلی به استانها ابلاغ شده و پس از بررسی نظرهای کلی تغییرات به وجود خواهند آمد.