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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۲۵

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

تغییرات دوره پیش دانشگاهی روی میز کارشناسان آموزشی

تغییرات دوره پیش دانشگاهی روی میز کارشناسان آموزشی

ایجاد هر گونه تغییر جزئی و کلی در دروه پیش دانشگاهی در دستور کار مسئولان و کارشناسان آموزشی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج حاصل از دفتر پژوهش های مجلس شواری اسلامی مبنی بر فاصله گزفتن دوره پیش دانشگاهی مدارس از اهداف اولیه خود ، ادامه داد: نظرهای کارشناسانه هنوز به مرحله جمع بندی و اظهار نظر نرسیده است.

دکتر پرویز آژیده تاکید کرد: حذف  دوره پیش دانشگاهی مد نظر نیست اما موضوعات مربوط به هدایت تحصیلی این دوره احتمالا تغییراتی خواهد داشت. 

وی خاطر نشان ساخت: هر گونه تغییری در دروه پیش دانشگاهی نیازمند کار پژوهشی است و نمی توان از این موضوع به سادگی عبور کرد.

معاون نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش یادآورشد: پس از جمع آوری نظرهای کارشناسان و صاحب نظران پیشنهاد هر تغییر جزئی یا کلی به استانها ابلاغ شده و پس از بررسی نظرهای کلی تغییرات به وجود خواهند آمد.

کد مطلب 412154

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