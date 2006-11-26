نخستین همایش بین المللی "کارآفرینی و سلامت" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین المللی با هدف ارتقای شناخت دانش آموختگان علوم پزشکی در زمینه کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه توسط جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزارمی شود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را در قالب طرح های عملیاتی کوچک و زودبازده، مقاله و پوستر تا پایان آذرماه سال جاری به دبیرخانه این همایش واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، پلاک 43، طبقه 5، صندوق پستی 6615- 14155 ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88974548 تماس حاصل کنند.