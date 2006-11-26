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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

/ توسط جهاد دانشگاهی /

نخستین همایش بین المللی "کارآفرینی و سلامت" برگزار می شود

نخستین همایش بین المللی "کارآفرینی و سلامت" بهمن ماه سال جاری توسط جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش بین المللی با هدف ارتقای شناخت دانش آموختگان علوم پزشکی در زمینه کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه توسط جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزارمی شود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را در قالب طرح های عملیاتی کوچک و زودبازده، مقاله و پوستر تا پایان آذرماه سال جاری به دبیرخانه این همایش واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان قدس، نبش کوچه فردانش، پلاک 43، طبقه 5، صندوق پستی 6615- 14155 ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88974548 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 412156

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