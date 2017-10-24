دستکاری تعرفه های پزشکی بدون مشورت بود/یقه سه گروه را گرفتند

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در جلسه ای که با اعضای شورای عالی نظام پزشکی داشتیم، موضوع تعرفه ها را مطرح و پیشنهادات خودمان را ارائه دادیم.

وی با عنوان این مطلب که شورای عالی نظام پزشکی در این خصوص تصمیم گیر نیست، افزود: مشکل ما این است که تعرفه ها بدون مشورت گروه های پزشکی دستکاری شده است.

خسرونیا با اشاره به نصف شدن تعرفه بعضی گروه های پزشکی، ادامه داد: جامعه پزشکی روی این درآمدها حساب کرده و حالا با نصف شدن درآمدش، قطعا دچار مشکل می شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، تاکید کرد: اگر قرار است هزینه های حوزه سلامت را کنترل کنیم، می بایست برای همه یکنواخت باشد. یعنی این کاهش شامل، ویزیت، دارو، تجهیزات پزشکی و... شود.

وی با انتقاد از کاهش تعرفه برخی گروه های پزشکی بدون کار کارشناسی، افزود: پیشنهاد ما این است که تعرفه ها به روال سابق برگردد و کتاب تعرفه ها با نظر همه گروه های پزشکی، ترجمه شود.

خسرونیا با عنوان این مطلب که پزشک متخصص داخلی درآمدی به غیر از ویزیت ندارد، گفت: چرا در کاهش تعرفه ها، فقط یقه سه گروه را گرفتند.