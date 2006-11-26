اسدالله پاک سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه کمیسیون کشاورزی در مورد حل بحران موجود درصنعت پنبه گفت:‌ براساس برنامه ریزی انجام شده قراراست سه شنبه هفته جاری مشکلات صنعت پنبه با حضورمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی،‌‌ یکی ازمعاونان وزارت صنایع،‌ رئیس دفترپنبه ودانه‌های روغنی،‌ مسئولان صندوق پنبه، ‌دبیرانجمن صنایع نساجی و نمایندگان کارخانجات پنبه پاک کنی درکمیسیون کشاورزی مجلس بررسی شود.

پاک سرشت درمورد پیشنهاد پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه کار،‌ تاکید کرد:‌ ما خواستار پرداخت یارانه 200 تومانی بابت هر کیلو وش به کشاورزان هستیم که امید است درجلسه کمیسیون کشاورزی مورد توجه قرارگیرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت وش باید سه برابر قیمت گندم باشد،‌ تصریح کرد: از نظراقتصادی ‌در تمامی کشورها قیمت وش سه برابر قیمت گندم است که متاسفانه این موضوع در کشور ما اجرایی نمی شود به طوریکه قیمت خرید گندم درسال جاری 205 تومان و قیمت پنبه 450 تومان تعیین شده بود.

پاک سرشت، صندوق پنبه را بهترین ارگان برای پرداخت یارانه پنبه به کشاورزان دانست و افزود:‌ با توجه به ارتباط صندوق پنبه ایران با کشاورزان، کارخانجات پنبه پاک کنی و صنایع نساجی لذا درصورت تصویب پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه‌کار این صندوق بهترین ارگان برای اجرای این طرح است.

مدیرعامل کارخانجات پنبه پاک کنی استان گلستان اظهار امیدواری کرد ‌که درجلسه هفته جاری کمیسیون کشاورزی بررسی‌ها درمورد پنبه نهایی شود.

پاک سرشت با اشاره به کاهش 60 درصدی تولید محلوج پنبه استان گلستان درسال جاری،‌ گفت:‌ این درحالی است که در سال جاری معادل هفت هزار تن پنبه محلوج تولید شد که این میزان درسال گذشته حدود 18 هزار تن بوده است.

وی با اظهارنگرانی از شرایط بحرانی صنعت پنبه در کشور گفت:‌ در سال جاری کارخانجات پنبه پاک کنی استان گلستان فقط با 10 درصد ظرفیت کارکردند به طوریکه علی رغم ظرفیت 230 هزار تنی کارخانجات پنبه پاک کنی استان گلستان اما در مجموع 21 هزار تن وش وارد این کارخانجات شد.