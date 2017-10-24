«پابرهنه در پارک» ایرانیزه نشده است/ مزیت‌ حضور یک زوج در نمایش

مریم باقری کارگردان «پابرهنه در پارک» که این روزها در تماشاخانه پایتخت روی صحنه است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «پابرهنه در پارک» نوشته نیل سایمون که از ۲۴ مهرماه اجرای خود را آغاز کرده خوشبختانه با استقبال رو به رو شده و مخاطبان بعد از دیدن نمایش با رضایت از سالن خارج می شوند که این مساله برایم بسیار جذاب است.

وی درباره تغییراتی که در متن نمایشنامه داده است، توضیح داد: در اجرا ۲ شخصیتی را که حضورشان ضرورت خاصی نداشت، حذف کردم. همچنین متن کوتاه تر شده و به همان نسبت برخی صحنه ها نیز تغییر کرده اند. در حال حاضر نمایش با مدت زمان ۷۵ دقیقه به صحنه می رود به همین جهت مخاطبان خسته نمی شوند. یکی از مواردی که باعث شد دست من در اجرا بازتر باشد و بتوانم شوخی های متن را به درستی انتقال دهم استفاده از زوج رامبد شکرآبی و حدیث فولادوند بود.

به گفته وی، نمایشنامه «پابرهنه در پارک» نیل سایمون ایرانیزه نشده است اما تلاش شده موقیعت هایی که در اثر شکل می گیرد با فرهنگ ایرانی مطابقت داشته باشد.

این کارگردان ادامه داد: چون این نمایش روایت زندگی یک زوج را به تصویر می کشد زیاد از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست بنابراین رفتارهای این زوج فارغ از ملیت‌شان برای هر فردی قابل پیش بینی و جذاب بود همین مساله باعث شد در نمایش آنچه مدنظرمان بود با محدودیت زیادی روبه‌رو نباشیم.

باقری درباره مدت زمانی که برای آماده سازی نمایش وقت صرف شده است، توضیح داد: برای اجرای اثر ۲۰ روز و هر روز ۷ - ۸ ساعت تمرین مفید داشتیم. تلاش ما این بود که در زمان تمرین ها به تحلیلی مشترک برسیم و خوشبختانه به همین دلیل موقعیت های کمدی نمایش به خوبی از کار درآمده است.

وی درباره انتخاب بازیگران نمایش عنوان کرد: معمولا برای روی صحنه بردن یک نمایش بازیگرانی زیادی به ذهن هر فرد خطور می کند که رامبد شکرآبی و حدیث فولادوند نیز جزو گزینه های من بودند و از ابتدا نیز تاکید داشتم که یک زوج این ۲ نقش را برعهده داشته باشند چون با این وجود روند کاری من خیلی بهتر جلو می رفت. خوشبختانه شکرآبی و فولادوند با وجودی که تجربه تئاتری نداشتند اما با گروه بسیار همراه هستند و نقششان را هم بسیار خوب ایفا می کنند. این ۲ هنرمند با اخلاق حرفه ای که دارند محدودیت ها و شرایط سخت تئاتر را خوب درک می کنند و همین امر بر کیفیت نمایش افزوده است.

وی در پایان درباره فضاسازی و صحنه پردازی نمایش گفت: در فضاسازی نمایش از رنگ استفاده زیادی کرده ایم. طراحی صحنه و لباس، نورپردازی و موسیقی نیز کاملا رئالیستی است و جریان عادی زندگی را به تصویر می کشد. تلاش کردم در این نمایش به سمت فانتزی نروم و همه عناصر و بازی ها واقع گرایانه باشند.

رامبد شکرابی، حدیث فولادوند، مرضیه صدرایی، بهرام سروری نژاد بازیگران نمایش کمدی «پا برهنه در پارک» هستند.

نمایش، «پا برهنه در پارک» از کمدی های معروف نیل سایمون است که با کارگردانی مریم باقری و نقش آفرینی رامبد شکرآبی، حدیث فولادوند، مرضیه صدرایی و بهرام سروری نژاد، از ۲۴ مهرماه، اجراهای خود را در مجموعه تئاتر پایتخت آغاز کرده است.

در خلاصه داستان این نمایش کمدی آمده است: پل و کوری براتر زوج جوانی هستند که پس از گذراندن ماه عسل به آپارتمان کوچک، سرد و خالی‌شان در طبقه پنجم ساختمانی قدیمی می‌روند. ماجراجویی و پرشر و شور بودن کوری مقابل آرامش و خونسردی پل که وکیل دعاوی تازه‌کار است به همراه شرایط نامساعد خانه، همسایه‌های عجیب‌ و غریب و ... به دعوایی سخت و رفتن شوهر از خانه منجر می‌شود ...