ترافیک میزبانی رویدادهای بین المللی در آخرین ماه میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی ایران علاوه بر میزبانی ۶ رویداد بزرگ و بین المللی دنیا در آخرین ماه سال ۲۰۱۷ میلادی، نخستین دوره مسابقات کشتی کلاسیک بانوان قهرمانی کشور در تهران و دومین دوره رقابت های جهانی کشتی پهلوانی( بصورت مشارکتی) با مراکش را برگزار می کند. طبق اعلام فدراسیون کشتی هیچ یک از کشورهای سرشناس کشتی دنیا، چنین حجم بالایی از برنامه های اجرایی و فنی را در رده های سنی مختلف و رشته های گوناگون در برنامه های چند سال اخیر خود تجربه نکرده اند.

همچنین رقابت های بین المللی جام روز کودک در رشته آزاد و فرنگی به صورت مجزا برگزار می شود. این مسابقات معتبرترین تورنمنت کشتی دنیا در رده سنی نونهالان است که تاکنون کشورهایی نظیر آذربایجان، قرقیزستان، اوکراین، گرجستان، قزاقستان، ارمنستان، عراق و ... برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند. بر این اساس رقابت های کشتی آزاد روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه و مسابقات کشتی فرنگی روزهای ۳ و ۴ آذرماه برگزار خواهد شد و این رقابت ها نقش مهمی در پشتوانه سازی در کشتی دنیا دارد.

از سوی دیگر رقابت های بین المللی کشتی جام شاهد به عنوان یکی از معتبرترین تورنمنت های بین المللی کشتی دنیا در رده سنی جوانان نیز به صورت جداگانه در رشته آزاد و فرنگی انجام خواهد شد که مسابقات کشتی فرنگی روزهای ۷ و ۸ آذرماه و رقابت های کشتی آزاد روزهای ۱۰ و ۱۱ آذرماه برگزار می شود. تاکنون کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان، قرقیزستان، ترکیه، گرجستان و عراق برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. شهر سیرجان از جمله شهرهایی است که برای میزبانی این رقابت ها اعلام آمادگی کرده است.

در ادامه این رویدادها، چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه نیز با حضور باشگاه هایی از کشورهای از آمریکا، روسیه، فرانسه و سه تیم داخلی برگزار خواهد شد که شهر تاریخی کاشان کاندیدای میزبانی این مسابقات معتبر است.

مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان نیز روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد که فدراسیون کشتی به زودی شهر میزبان را معرفی می کند.

همچنین در کنار این ۶ مسابقه معتبر بین المللی و برگزاری رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان در گروه های مختلف، اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته کشتی کلاسیک بانوان هم در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.

آخرین برنامه فدراسیون کشتی، برگزاری مشارکتی دومین دوره رقابت های جهانی کشتی پهلوانی با کنفدراسیون کشتی آفریقا با دعوت از بیش از ۶۰ کشور دنیا است که در روزهای ۷ و ۸ دی ماه به صورت مشارکتی با کشور مراکش برگزار خواهد شد.