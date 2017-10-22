به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تمهیدات برگزاری مراسم سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، امروز یکشنبه در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور اعضای ستاد برگزار شد.

عباس سروری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم سیزدهم آبان استان کرمانشاه در این جلسه گفت: راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی فرصتی مناسب و زمینه ساز شکوه مراسم سیزده آبان خواهد بود.

وی تصریح کرد: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد تاریخی تبعید حضرت امام خمینی به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشتار جمعی از دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیروخط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است و در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت بوده و هرکدام از این رخدادها به تنهایی واقعه ای پرفراز و نشیب در انقلاب اسلامی است و این نشان دهنده این است که همواره استکبارجهانی از ابتدا تا کنون، به کینه ورزی، دسیسه، چنگ اندازی و اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی پرداخته است، اما بحمدالله هیچگاه نتوانسته است آسیبی به این مملکت وارد کند و ان شاءالله بزودی شاهد نابودی استکبار جهانی باشیم.

سروری درادامه اظهار داشت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از تمامی اقشار و آحاد مختلف مردم دعوت می کند که در مراسم دشمن شکن و حماسی یوم الله سیزدهم آبان حضوری شکوهمند داشته و پاسخی کوبنده و قاطع به یاوه گویی های رئیس جمهور نامتعادل آمریکا بدهند.

سروری همچنین بیان کرد: مراسم امسال بصورت تجمع همزمان در سراسر استان رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار و این مراسم درشهر کرمانشاه نیز در مقابل مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.