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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

اتمام مرمت سیمای سردر باغ ملی

اتمام مرمت سیمای سردر باغ ملی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از اتمام مراحل مرمت سردر باغ ملی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده  با اشاره به اهمیت ویژه سیما و نمای باغ ملی به عنوان اثر تاریخی شهر، گفت: مرمت تزئینات داخلی، شیروانی، سازه های چوبی و پنجره ها و بطور کلی مرمت اصلی بنای سردر باغ ملی به پایان رسیده استو احیاء این بنا در حال انجام است و تا پایان آبانماه به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: باتوجه به نزدیکی باغ ملی با موزه ارتباطات و پست و ارتباطی که بین این دو بنا وجود دارد، فضایی برای برپایی گالری های کوچک و بازدیدهای دوره ای تخصصی در باغ ملی در نظرگرفته شده که آخرین مراحل مبلمان، تجهیز و تاسیسات مکانیکال برای بهره برداری این مجموعه در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به قدمت مجموعه سردر باغ ملی و محدودیت فضای در دسترس آن، خاطرنشان کرد: با توجه به قدمت این بنا و محدودیت فضا،کاربری این بنا بیشتر برای بازدید گردشگران در نظر گرفته شده است.

به گفته وی براساس انعقاد تفاهم نامه چهارساله سازمان زیباسازی با سازمان میراث فرهنگی استان تهران مبنی بر بهره برداری از سردر باغ ملی تا چهار سال در اختیار شهرداری تهران خواهد بود.

 سردر باغ ملی در ضلع شمالی خیابان امام خمینی، در ضلع شرقی وزارت امور خارجه و در ضلع غربی موزه پست و تلگراف قرار دارد، این بنایکی از مجموعه ورودی های شهر تهران بوده است که در اواخر دوره قاجار ساخته و به مجموعه میدان مشق اضافه شد، سردر باغ ملی، در سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ نوسازی شد و اکنون یکی از نمادهای شهر تهران است.

کد مطلب 4121630
نورا حسینی

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