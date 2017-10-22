رفع مشکلات روانی افراد نیازمند اصلاح سبک زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم مداحی ظهر یکشنبه در همایش مشاوران با موضوع بهداشت روان و مدرسه کارآمد، با بیان اینکه یکی از نیازهای امروز در حوزه آموزش که مغفول واقع شده، این است که دانشگاهها فرآیند آموزش، پژوهش و مهارتآموزی را به صورت ناقص ارائه میدهند، افزود: همین روند باعث شده است که امروز عملکرد ناموفقی از دانشگاهها در فرآیند آموزشی مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه آمار حاکی از آن است که در حدود ۶۰ درصد از بیماریهای جسمی که افراد را درگیر خود کرده، ریشه در روان افراد دارد، ادامه داد: اگر بخواهیم تعریف جامعی از سبک زندگی که نیاز اساسی رفع مشکلات روانی افراد است داشته باشیم، این تعریف شامل فاصله بین زندگی افراد با فرهنگ اطلاق میشود که ضروری است که به این معنی توجه شود.
مداحی با یادآوری اینکه متاسفانه بخش بسیاری کمی از بودجه سلامت در بخش روان هزینه شده و بخش اعظمی از این بودجه صرف بیماریهای فیزیکی میشود، اظهار کرد: اگر درصد بیماریهایی که ریشه در روان افراد دارد را با میزان اعتباری که برای بیماریهای روان اختصاص مییابد، مقایسه کنیم خواهیم دید که این میزان ۶۰ به ۳ درصد است.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد بیماریهای جسمی که ۹۷ درصد بودجه سلامت را به خود اختصاص داده، ریشه در روان افراد دارد، افزود: سلامت افراد ابعاد مختلفی دارد که سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و سلامت معنوی است.
رئیس انجمن خانه روانشناسان و مشاوران ایران با اشاره به اینکه امروز نیازمند آن هستیم که جامعه نگاه مثبتی به فعالیت مشاوران داشته باشند، یادآور شد: یکی از ضرورتهای امروز در حوزه روان این است که باید در این بخش ظرفیتسازی صورت گیرد که در گام اول میتوان به سراغ آموزش و پرورش که ظرفیت ۳۵ میلیون نفری دارد، رفت و آن را پیاده کرد.
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