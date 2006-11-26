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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۹

با دخالت های غیر قانونی ؛

وزارت بهداشت در امور سازمان نظام پزشکی مانع تراشی می کند

وزارت بهداشت در امور سازمان نظام پزشکی مانع تراشی می کند

وزارت بهداشت در سال های اخیر با دخالت های غیر قانونی ، مانع تراشی های بسیاری برای سازمان نظام پزشکی ایجاد کرده و این سازمان در انجام وظایف محوله عقب مانده است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: این دخالت ها به حدی است که منجر به بروز اختلافات عمیق بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت شده است.

دکتر احمد سیادتی خاطر نشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی اختیاراتی برای این سازمان مصوب کرده اند که دخالت های وزارت بهداشت مانع از اجرای این اختیارات شده و در فعالیت های این سازمان تنش ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: پزشکان بخش عمده ای از بار درمانی دولت را بر دوش دارند و سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق پزشکان اجازه نخواهد داد زحمات آنان نادیده گرفته شود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی عنوان داشت: هیچ قشری به اندازه پزشکان برای اصلاح ساختار درمانی کشور تلاش نمی کند و هیچ صنفی تا این اندازه به جامعه یارانه نمی دهد اما به رغم این موضوعات ، حقوق پزشکان پایمال می شود.

سیادتی یادآور شد: به منظور دفاع از هویت سازمان نظام پزشکی شکواییه ای از سوی این سازمان به مراجع قضائی تسلیم شده که در حال بررسی و رسیدگی است.

کد مطلب 412164

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