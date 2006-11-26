وزارت بهداشت در امور سازمان نظام پزشکی مانع تراشی می کند

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: این دخالت ها به حدی است که منجر به بروز اختلافات عمیق بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت شده است.

دکتر احمد سیادتی خاطر نشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی اختیاراتی برای این سازمان مصوب کرده اند که دخالت های وزارت بهداشت مانع از اجرای این اختیارات شده و در فعالیت های این سازمان تنش ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: پزشکان بخش عمده ای از بار درمانی دولت را بر دوش دارند و سازمان نظام پزشکی به عنوان مدافع حقوق پزشکان اجازه نخواهد داد زحمات آنان نادیده گرفته شود.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی عنوان داشت: هیچ قشری به اندازه پزشکان برای اصلاح ساختار درمانی کشور تلاش نمی کند و هیچ صنفی تا این اندازه به جامعه یارانه نمی دهد اما به رغم این موضوعات ، حقوق پزشکان پایمال می شود.

سیادتی یادآور شد: به منظور دفاع از هویت سازمان نظام پزشکی شکواییه ای از سوی این سازمان به مراجع قضائی تسلیم شده که در حال بررسی و رسیدگی است.