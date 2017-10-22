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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۶

پزشکی قانونی اعلام کرد؛

کاهش تلفات افراد زیر ۱۸ سال در حوادث رانندگی در ۶ سال گذشته

کاهش تلفات افراد زیر ۱۸ سال در حوادث رانندگی در ۶ سال گذشته

حوادث رانندگی شش سال گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵)، منجر به مرگ ۱۶ هزار و ۵۰۰ فرد زیر ۱۸ سال در کشور شده است که این رقم ۱۹ درصد از کل تلفات حوادث رانندگی این سال ها را در بر می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در حوادث رانندگی شش سال گذشته ۸۶ هزار و ۴۷۱ نفر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سنین ۱۸ و کمتر از ۱۸ سال قرار داشتند.

بر اساس این گزارش از کل افراد زیر ۱۸ سال فوت شده در حوادث رانندگی شش سال اخیر ۱۱ هزار و ۵۵۷ نفر مرد و چهار هزار و ۹۴۳ نفر زن بودند.

در شش سال گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) مطابق آمارهای موجود آمار تلفات افراد زیر ۱۸ سال در حوادث رانندگی با کاهش مواجه بوده به نحوی که این رقم 
از سه هزار و ۸۴ فوتی در سال ۱۳۹۰ به دو هزار و ۴۹۲ فوتی در سال گذشته رسیده است.

گفتنی است در سال ۱۳۹۵ بیشترین تلفات افراد ۱۸ و کمتر از ۱۸ سال به ترتیب در استان های خراسان رضوی و فارس هر کدام با ۲۱۸، کرمان با ۱۸۷ و اصفهان با ۱۳۷ فوتی به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4121666

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