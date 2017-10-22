مسمومیت دارویی ۱۱۲۵نفر در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ملکی نژاد در این خصوص گفت: مسمومیت دارویی از شایع ترین مسمومیت ها به شمار می رود و ممکن است از طریق گوارش، تزریق، تنفس و جذب از پوست مشکلاتی برای بیماران به وجود آورد.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار مسمومیت در استان مربوط به مسمومیت دارویی است اظهارداشت:سال گذشته هزار و ۷۵۰ مورد و امسال هزار و ۱۲۵ مورد مسمومیت دارویی در آذربایجان غربی گزارش شده است.

ملکی نژاد با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه عدم مصرف خودسرانه داروها در پیشگیری از مسمومیت‌های دارویی افزود: معاونت غذا و داروی استان برای جلوگیری از مسمومیت دارویی اقدام به جمع آوری داروهای تاریخ گذشته از منازل می کند.