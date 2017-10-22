رعایت استاندارد در تولید کالاها و محصولات مصداق عمل صالح است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر یکشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد در سالن همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری لرستان اظهار داشت: استاندارد حتی در آموزه های دینی ما نقش دارد به نحوی که رعایت آنها مصداق عمل صالح است.

وی ادامه داد: تمام کالاها، محصولات و خدماتی که به دست مردم می رسد، باید مطابق خواست و میل مردم باشد واگر این خواسته ها رعایت نشود ،مصداق زیانکاری است.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: عدم رعایت وزن و مخلوط شدن جنس بی کیفیت و با کیفیت باهم، مصداق زیانکاری است و رعایت استانداردها باعث می شود که شخص حتی عمل صالحی انجام دهد.

اصلانی اضافه کرد: ما برای دستیابی به شهرهای هوشمند به انسان هایی نیاز داریم که موازین استاندارد را به عنوان انسان های صالح رعایت کنند زیرا استانداردها، رعایت حداقل ها است.

وی ادامه داد: در واقع استاندارد کارهای حداکثری و فوق العاده نمی خواهد و هدفش رعایت حداقل ها است که باید این مهم در جامعه به جدیت رعایت شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: در حقیقت اگر جامعه ما یک جامعه پیشرو باشد، استاندارد به سمت حداکثرها حرکت می کند.