دستگیری باند جیب برها و سارقان در شهرستان بهار

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی شکایت تعدادی از مراجعان و تماس گیرندگان با پلیس ۱۱۰، مبنی بر به سرقت رفتن محتویات خودرو و یا جیب‌بری از آنان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با وقوع یک فقره جیب بری طی روز گذشته و با توجه به آمادگی ۱۰۰ درصدی کارکنان پلیس آگاهی، طرح مهار به اجرا درآمد که در کمتر از یک ساعت، خودرو جیب برها که در حال ترک شهر بهار بود در خروجی شهر متوقف و دو نفر سرنشین آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: در بازجویی های فنی و پلیسی به عمل آمده، متهمان به ۴۸ فقره سرقت در سراسر کشور به خصوص غرب کشور اعتراف کردند.

سردار کامرانی صالح گفت: در بازرسی از خودرو متهمان مقادیر زیادی شناسنامه و گذرنامه، کارت های ملی، شناسایی و بانکی، قمه و چاقو های مختلف، بی سیم و افشانه و چراغ گردان سیار، دیلم و اهرم های مختلف و چند پلاک سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اقدام به موقع کارکنان پلیس آگاهی شهرستان بهار در دستگیری این سارقان که موج عظیمی از رضایتمندی مالباختگان و مردم را به دنبال داشت، ستودنی برشمرد و از کارکنان انتظامی این شهرستان تقدیر کرد.