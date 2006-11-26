  1. سیاست
  2. سایر
۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با مهر:

فعلا لیست مستقل می‌دهیم/ راه را برای تعامل با سایر اصولگرایان نبسته‌ایم

فعلا لیست مستقل می‌دهیم/ راه را برای تعامل با سایر اصولگرایان نبسته‌ایم

سیدکمال سجادی با بیان اینکه فهرست جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شوراها آماده شده است، گفت: فعلا مستقل از سایر اصولگرایان لیست می‌دهیم ولی راه را برای تعامل با سایر اصولگرایان نبسته ایم.

سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: روز گذشته در بیانیه جبهه پیروان خط امام ورهبری صریحا اعلام کردیم که فهرست انتخاباتی جبهه برای انتخابات شوراها کامل است ولی به دلیل مشترکات زیاد با طیف قالیباف و احمدی نژاد، امکان دست یافتن به لیست واحد منتفی نیست.

وی افزود: پس از بررسی های فراوان، افراد متدین و معتدل را در لیست انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری قرار دادیم و ستادهای انتخاباتی ما آغاز به کار کردند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین از استعفای غفوری فرد از ریاست ستاد انتخابات این جبهه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: بهتر است تائید این مطلب را از خود او بپرسید.

کد مطلب 412172

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها