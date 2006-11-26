سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: روز گذشته در بیانیه جبهه پیروان خط امام ورهبری صریحا اعلام کردیم که فهرست انتخاباتی جبهه برای انتخابات شوراها کامل است ولی به دلیل مشترکات زیاد با طیف قالیباف و احمدی نژاد، امکان دست یافتن به لیست واحد منتفی نیست.

وی افزود: پس از بررسی های فراوان، افراد متدین و معتدل را در لیست انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری قرار دادیم و ستادهای انتخاباتی ما آغاز به کار کردند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین از استعفای غفوری فرد از ریاست ستاد انتخابات این جبهه اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: بهتر است تائید این مطلب را از خود او بپرسید.