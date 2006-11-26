مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت پارس شمالی گفت: در حال حاضر یک شرکت مهندسی مشاور درحال انجام مطالعات مهندسی مخزن است تا اطلاعات کافی درباره مخزن تهیه شود.

اکبر ترکان گفت: برای توسعه این مخزن با چینی‌ها مذاکره شده بود اما دو شرکت مالزیایی و اندونزیایی که توسط رئیس جمهور معرفی شده بود نیز به مذاکره کنندگان پیوستند.

وی همچنین درباره نقش شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی گفت: سهم ایرانی‌ها در فاز1 پارس جنوبی 65 درصد، در 4 و 5 پارس جنوبی بیش از 50 درصد، در 6، 7 و 8 پارس جنوبی نیز 50 درصد و در فازهای 9 و 10 پارس جنوبی بیش از 50 درصد است.

ترکان گفت: قانون استفاده از حداکثر توان داخلی به معنی نفی همکاری با شرکت‌های اروپایی نیست بلکه به اعتقاد من شرکت‌های ایرانی باید درکنار شرکت‌های اروپایی در یک فضای رقابتی فعالیت کنند تا بهترین نتیجه از این قانون دریافت شود.

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس تاکید کرد: از سویی دیگر وقتی کاربه ایرانی‌ها داده می شود باید کارفرما ظرفیت ریسک بالا را نیز داشته باشد زیرا ممکن است پروژه با تاخیر مواجه شود.

وی گفت: بدون ایجاد فضاهای لازم برای شرکت‌های ایرانی نمی توان از شرکت‌های ایرانی توقع رشد ظرفیت‌ها را داشت.