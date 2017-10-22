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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد؛

ایجاد سامانه الکترونیکی صدور و تمدید پروانه آسانسورها در لرستان

ایجاد سامانه الکترونیکی صدور و تمدید پروانه آسانسورها در لرستان

خرم‌آباد - معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از ایجاد سامانه الکترونیکی صدور و تمدید پروانه آسانسورها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضا ظهر یکشنبه در جلسه شورای استاندارد لرستان وی ادامه داد: تاکنون ۲۱ مجوز پروانه طراحی و مونتاژ آسانسورها صادر شده که ۱۲ مورد از آنها مربوط به شهرستان خرم آباد، ۷ مورد بروجرد و دو مورد آن مربوط به شهرستان الیگودرز بوده است.

وی از راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور و تمدید پروانه آسانسورها خبر داد و اضافه کرد: بازرسین باید هر ۶ ماه یک بار گزارش خود را مبنی بر آسانسورهای نصب شده ثبت کنند.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: به علت مهم بودن کار و داشتن خطرات احتمالی تاکنون و دو پروانه آسانسور به حالت تعلیق درآمده و یک پروانه هم جلوی استانداردش بسته شده است.

رضا بیشترین مشکلات موجود در آسانسورها را مربوط به سال های قبل از ۹۴ دانست و اظهار داشت: شرایط در حال حاضر از لحاظ ایمنی شرایط مناسب و مطلوبی است.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان نیز در این جلسه ناکافی بودن شرکت های بازرسی آسانسور استان را دلیل طولانی شدن رفع نواقص آسانسورهای استان دانست و اظهار داشت: نیروهای ماهری در این بخش وجود دارد که می توان از آنها برای تسریع کار بهره گرفت.

کد مطلب 4121731

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