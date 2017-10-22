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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۴۷

رئیس سازمان خصوصی سازی:

سود سهام عدالت بزودی به مشمولان پرداخت خواهد شد

سود سهام عدالت بزودی به مشمولان پرداخت خواهد شد

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: از امسال سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر پس از واریز به حساب سازمان خصوصی سازی میان مشمولان تقسیم شود که بزودی پرداخت سود به مشمولان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی گفت: مشمولانی سهام عدالتی که ثبت نام آنها قطعیت یافته و در حال حاضر سهامدار نهایی هستند بدون این که تا به امروز پولی داده باشند از محل سود سالیانه این سهام مالک حدود ۵۰۰ هزار تومان سهام عدالت شده اند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس افرادی که تمایل دارند می توانند مانده بدهی اقساط سهام عدالت خود را به صورت نقدی تسویه کنند که بر این اساس تا پایان امروز مهلت دارند نسبت به تسویه اقساط سهام عدالت خود اقدام کند و مالک ۱۰۰ درصدی سهام خود شوند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون قرار است از امسال سود عملکرد سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه پذیر نیز پس از واریز به حساب سازمان خصوصی سازی میان مشمولان تقسیم شود که بزودی پرداخت سود به مشمولان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4121739

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    نظرات

    • s سهام دار IR ۲۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
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      سلام من می گم اگه می خوان سود بدن اینقدر شل کن وسفت کن در نیارن بدن واقعا حق مردمه. این مجلسی ها هم سنگجلو پای این سهام بی عدالت نندازن...
    • ali mohani IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
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      شما که قرار بود اخر شهریور سود سهام را به مردم بیچاره بدید پس چی شد

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