آموزش و پرورش نیازمند تغییرات اساسی در حوزه آموزش دین است

فتح الله حسنوند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش در بعد آموزش از منظر علمی و در بعد پرورش از نظر معنوی مورد اهتمام قرار دارد، هر دوی این مقولات می بایست بر اساس فرهنگ قرآنی و دینی تدوین و اداره شوند، در واقع مباحث علوم تربیتی و آموزش دینی در کنار آموزش علمی کار سخت و طاقت فرسا و در عین حال از امور ارزشمند بوده و مکمل علم و دانش است .

وی تصریح کرد: در نهایت برای دستیابی به سیستم آموزش مطلوب و در خور معارف دین اسلام پرورش در کنار آموزش و تعلیم از اهم امور تربیتی است که باید مورد توجه مسئولین آموزشی در کشور قرار گیرد .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: نزدیک به دو سال پیش پیشنهاداتی از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی داده شد، تا آموزش و تربیت دانش آموزان در مدارس بر مبنای معارف اسلامی در دستور کار قرار گیرد، نظراتی نیز در این راستا ارائه شد، در نهایت آموزش و پرورش امور تربیتی را نیز به طور جدی وارد حوزه کاری خود کرد و به این ترتیب معاونت امور تربیتی در آموزش و پرورش کل کشور وارد شد.

فتح الله حسنوند با بیان اینکه محتوای متون درسی به ویژه متون دینی باید بر اساس نیازهای جامعه باشد، گفت: اگر آموزش و پرورش توجه خود را به محتوای کتب درسی معطوف کرده و آنها را بر اساس نیازهای جامعه و بر اساس نیاز علمی دانش آموزان در راستای تربیت دینی طراحی و اجرا کند، نتایج مطلوب آن را در شخصیت فردی و اجتماعی دانش پژوهان شاهد خواهیم بود .

وی افزود: نظام آموزش و پرورش برای رسیدن به جامعه ای اسلامی با تربیت صحیح دینی می بایست با طرح برنامه های علمی و تربیتی متناسب با زمان و فرهنگ امروز جامعه و اهداف معرفت دینی برای نسل جوان در این راستا گام بردارد، در این راستا مسئولان آموزش و پرورش و کسانی که کتب درسی و دینی را تألیف می کنند باید به محتوای این کتب اهتمام ویژه ای داشته و از تحریف این کتب جلوگیری کنند .