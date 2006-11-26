دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، دارایی‌های شرکت‌های بیمه را به دو بخش پرتفو و نیروی انسانی تقسیم کرد و گفت: واگذاری سهام شرکت‌های بیمه به بخش خصوصی و یا واگذاری آنها از طریق سهام عدالت ممکن است شرکت‌های بیمه دولتی را با مشکلاتی مواجه کند.

مهرداد خواجه نوری افزود: با توجه به این که اکثر بیمه نامه‌های صادره، سیال و قابل انتقال به سایر شرکت‌های بیمه است، بنابراین بهتر است واگذاری سهام شرکت‌های بیمه از طریق واگذاری پرتفوی آنها به شرکت‌های بیمه خصوصی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: معمولا بیمه نامه‌ها برای مدت یک سال طراحی و فروخته می شوند، بنابراین این بیمه نامه‌ها به راحتی قابل انتقال به بخش خصوصی است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با تاکید برفروش بخشی از پرتفوی شرکت بیمه ایران، همانند سه شرکت بیمه مشمول خصوصی سازی از طریق مزایده بین شرکت‌های بیمه خصوصی اظهارداشت: هیچ دلیلی برای باقی ماندن بیمه ایران به عنوان بیمه دولتی وجود ندارد.

وی با اشاره به سرمایه نیروی انسانی شرکت‌های بیمه گفت: شرکت‌های بیمه خصوصی نیز برای اداره پرتفوی خریداری شده نیازمند استفاده از مدیران، کارشناسان و متخصصان شرکت‌های بیمه دولتی هستند، بنابراین از این نیروها استفاده خواهند کرد و نتیجه تمام این اقدامات، باقی ماندن بخش کوچکی ازشرکت‌های بیمه دولتی درعرصه فعالیت می باشد.

خواجه نوری گفت: در حال حاضر حدود 55 درصد سهم بازار بیمه کشور در دست بیمه ایران،30 درصد در اختیار سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا و 15 درصد در اختیار شرکت‌های بیمه خصوصی است.