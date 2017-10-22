سارق لوازم خانگی در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ عبدالعلی شعبانی اظهار کرد: سارق ۳۱ ساله لوازم خانگی و سیم برق در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی صومعه سرا امروز (یکشنبه) سارقی ۳۱ ساله را در یکی از خیابان های شهر صومعه سرا دستگیر کردند.

سرپرست ستاد فرماندهی نیروی انتظامی صومعه سرا خاطرنشان کرد: متهم به جرم خود مبنی بر انجام هشت فقره سرقت لوازم خانگی و سیم برق اعتراف کرد.

سرهنگ شعبانی در ادامه تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد.