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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی صومعه سرا:

سارق لوازم خانگی در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر شد

سارق لوازم خانگی در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر شد

صومعه سرا - سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی صومعه سرا از شناسایی و دستگیری سارق ۳۱ ساله لوازم خانگی و سیم برق در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ عبدالعلی شعبانی اظهار کرد: سارق ۳۱ ساله لوازم خانگی و سیم برق در شهرستان صومعه سرا شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی صومعه سرا امروز (یکشنبه) سارقی ۳۱ ساله را در یکی از خیابان های شهر صومعه سرا دستگیر کردند.

سرپرست ستاد فرماندهی نیروی انتظامی صومعه سرا خاطرنشان کرد: متهم به جرم خود مبنی بر انجام هشت فقره سرقت لوازم خانگی و سیم برق اعتراف کرد.

سرهنگ شعبانی در ادامه تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل داده شد.  

کد مطلب 4121751

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