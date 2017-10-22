صدور ۳۷۲ گواهینامه صادراتی پسته در نیمه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید سربازپور ظهر یکشنبه در جلسه مشترک ستاد پسته و شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رفسنجان اظهار داشت: سال گذشته دو هزار و ۲۸۶ گواهینامه صادراتی با وزن ۳۶ هزار تن از رفسنجان صادر شد که ۱۰ درصد این گواهینامه‌ها با عنوان صادرکننده برتر و حدود پنج درصد برای گروهی که صادرکننده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بودند، صادر شد.

وی افزود: از دو هزار و ۲۸۶ گواهینامه صادراتی سال گذشته، تعداد ۷۳۷ گواهینامه مربوط به نیمه اول سال و ۱۵۴۹ فقره مربوط به نیمه دوم سال بود.

وی بیان داشت: ۳۷۲ گواهینامه صادراتی پسته در نیمه نخست امسال صادر شده است که در مهر ماه امسال که پسته‌ها وارد شد، ۱۹۹ گواهینامه صادراتی صادر شده است.

رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان با بیان اینکه حجم صادرات در مهر ماه بسیار خوب بوده است، عنوان کرد: تفاوت پسته امسال با سال‌های قبل در ریز بودن و درصد پوکی بود و مواردی داشتیم که محموله صادراتی به دلیل دارا بودن محصول پوک، مردود شده است.

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان نیز از فعالتر شدن گشت های بسیج برای تامین امنیت انبارهای پسته سخن به میان آورد و گفت: در فصل برداشت پسته با درخواست جهاد کشاورزی و کمک بخشداران، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی گشت‌هایی انجام شد و در مورد انبارهای پسته به‌ ویژه مناطق خلوت برنامه‌ریزی می‌شود.

سرهنگ علی سلطانی افزود: نیروهای بسیج هر زمان که درخواستی باشد، گشت‌ها را فعال‌تر و در کنار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت هم در برداشت محصول هم انبارها همراهی می‌کند.