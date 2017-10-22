۳۹ دستگاه برای جابجایی زئران اربعین آذربایحان غربی تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اربعین آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹ دستگاه درداخل کشور و مابقی درعراق خدمات رسانی می کنند اظهارداشت: متاسفانه تمامی اتوبوسها تامین نشده است لذا لازم است هرچه سریعتر این مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه ۱۴ موکب آذربایجان غربی در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کند افزود: یک موکب بهداشتی و درمانی و ۱۳ موکب برای اسکان و تغذیه در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

رئیس ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی گفت :موکب‌های آذربایجان غربی در اربعین حسینی در هر روز به ۱۰هزار نفر اسکان و به ۳۰ هزار نفر زائر تغذیه می‌دهند.

حسینی با تاکید براینکه نذورات مردمی اربعین فقط توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات جمع آوری می شود افزود: مردم توجه کنند که کمک های مردمی شماره حساب کمک های مردمی از طریق صدا و سیما اعلام می گردد یا از ستادهای عتبات استعلام و در یافت کنند.

رئیس ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی گفت: تا کنون بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم آذربایجان غربی برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) ثبت نام کرده‌اندو روند ثبت نام مشتاقان کربلای حسینی همچنان ادامه دارد.