افزایش فعالیت های ورزشی در جامعه بانوان استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا فرجی روز یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت توسعه ورزش و فعالیت های اجتماعی بانوان استان در اراک، اظهار داشت: فعالیت های ورزشی در جامعه بانوان استان مرکزی به منظور حفظ سلامت و نشاط این قشر باید افزایش یابد و در این راستا نیاز به اطلاع رسانی بیشتر است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: به منظور افزایش نقش ورزش در زندگی بانوان استان باید فرهنگ سازی صورت پذیرد به نحوی که نگاه زنان به ورزش به عنوان یک از فعالیت های مهم هر روزه شکل بگیرد.

فرجی بیان کرد: آموزش و پرورش نیز در این رابطه نقش ویژه و مهمی بر عهده دارد، در مدارس دخترانه بایستی درس ورزش به عنوان یک درس مهم تلقی شده و نگاه جدی به آن وجود داشته باشد تا شاهد رشد ورزش بانوان استان از سنین پایین باشیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: همچنین در این رابطه دستگاه های فرهنگی و سایر سازمان های ذیربط نیز مسئول هستند تا از هر طریق ممکن به ارتقای ورزش در جامعه بانوان استان مساعدت داشته باشند.

در این جلسه همچنین مهین علی بخشی، مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۰هزار زن در استان مرکزی به صورت سازمان یافته در ۳۷ رشته ورزشی حضور دارند و همچنین پنج هزار مربی و دو هزار داور زن در عرصه های مختلف ورزش استان فعال هستند.

وی بیان کرد: امسال تاکنون ۱۶ مورد میزبانی مسابقات ورزشی بانوان کشور برای استان مرکزی بوده که کماکان تا پایان سال نیز ادامه دارد.

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: بانوان استان مرکزی امسال تاکنون موفق به کسب ۴۱رتبه در مسابقات قهرمانی کشوری و یک مدال طلا و دو مدال نقره در مسابقات بین المللی شده اند.