شورای معاونان باشگاه استقلال تشکیل جلسه داد / تلاش آبی پوشان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی مدیرعامل، معاونان و سرمربی تیم فوتبال استقلال صبح امروز در محل این باشگاه برگزار شد. محور اصلی این جلسه بحث در خصوص تعلیق فعالیتهای بین المللی فوتبال ایران بود و اینکه باشگاه استقلال بتواند در تامل با فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی راه را برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هموار کند.

دراین جلسه حاضرین بر ادامه همکاری با صمد مرفاوی تاکید کرده و خواستار حمایت همه جانبه از وی شدند.همچنین مقررشد در صورت موافقت سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال امیرقلعه نویی مجموعه فنی استقلال را به عنوان ریاست سازمان فوتبال همراه باشد.

تقویت تیم فوتسال استقلال از موارد دیگری بود که دراین جلسه مطرح شد و مدیران باشگاه بر این نکته تاکید ورزیدند که این تیم با پشتیبانی باشگاه درمسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور حضور یابد و همچون سالیان اخیر نتایجی در خور توجه کسب کند.

جذب و تقویت مجموعه فعلی استقلال برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا از مواردی بود که در ادامه جلسه مطرح شد.