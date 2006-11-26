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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۱

با حمایت دوباره از صمد مرفاوی ؛

شورای معاونان باشگاه استقلال تشکیل جلسه داد / تلاش آبی پوشان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا

شورای معاونان باشگاه استقلال تشکیل جلسه داد / تلاش آبی پوشان برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا

نشست شورای معاونان استقلال صبح امروز با حضور مدیرعامل، معاونان و صمد مرفاوی در محل این باشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی مدیرعامل، معاونان و سرمربی تیم فوتبال استقلال صبح امروز در محل این باشگاه برگزار شد. محور اصلی این جلسه بحث در خصوص تعلیق فعالیتهای بین المللی فوتبال ایران بود و اینکه باشگاه استقلال بتواند در تامل با فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی راه را برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا هموار کند.

دراین جلسه حاضرین بر ادامه همکاری با صمد مرفاوی تاکید کرده و خواستار حمایت همه جانبه از وی شدند.همچنین مقررشد در صورت موافقت سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال امیرقلعه نویی مجموعه فنی استقلال را به عنوان ریاست سازمان فوتبال همراه باشد.

تقویت تیم فوتسال استقلال از موارد دیگری بود که دراین جلسه مطرح شد و مدیران باشگاه بر این نکته تاکید ورزیدند که این تیم با پشتیبانی باشگاه درمسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور حضور یابد و همچون سالیان اخیر نتایجی در خور توجه کسب کند.

جذب و تقویت مجموعه فعلی استقلال برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا از مواردی بود که در ادامه جلسه مطرح شد.

کد مطلب 412183

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