فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در مراسم اختتامیه چهل و سومین دوره "جوایز اسب طلایی"، فیلم هنگ کنگی و موزیکال "شاید عشق" ساخته پیتر چان جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. این فیلم در 12 رشته نامزد دریافت جایزه بود که چهار جایزه برد.

مراسم جوایز اسب طلایی در هنگ کنگ

چان که خودش در مراسم حضور نداشت، در حالی برنده این جایزه شد که در این بخش با جانی تو، هم میهن خود - که پیشتر دو بار جایزه بهترین کارگردانی مراسم را دریافت کرده -، سو چائو- پینگ، فیلمساز تایوانی و نینگ هائو، فیلمساز تازه کار چینی رقابت می کرد.



بزرگترین شگفتی مراسم دیشب را فیلم "پس از دوران تبعید ما" رقم زد که با پشت سر گذاشتن دو فیلم مطرح "شاید عشق" و "تبعیدی"، جایزه بهترین فیلم بلند را دریافت کرد. آرون کواک، بازیگر این فیلم، نیز برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین بازیگر مرد را به خود اختصاص داد و همان طور که پیش بینی می شد، ژو زان، بازیگر فیلم "شاید عشق" هم برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. جان وو، فیلمساز سرشناس هالیوودی، میهمان این مراسم بود.



خبرگزاری فرانسه گزارش داد تور جهانی گروه رولینگ استونز پرسودترین تور تاریخ موسیقی شد و رکورد قبلی را که در اختیار گروهU2 بود، شکست. بنا به آمار مجله بیلبورد، این گروه بسیار قدیمی از ماه اوت سال گذشته که تور خود را آغاز کرد، در مجموع 110 برنامه اجرا کرد، 5/3 میلیون نفر بیننده داشتند و عایدی آنها رقم حیرت انگیز 437 میلیون دلار بود.



گروه U2 با 377 میلیون دلار عایدی، رکورددار قبلی بود. رولینگ استونز در حالی به چنین موفقیتی دست یافت که تور آنها چندان هم بی دردسر نبود. مشکل حنجره میک جگر، خواننده 63 ساله گروه و آسیب دیدگی کیث ریچاردز، گیتاریست گروه باعث شد در مقاطعی برنامه های آنها به تعویق بیفتد.



فیلم آمریکایی "شری بیبی" ساخته لوری کولیه با بازی مگی جیلنهال، جایزه اسب برنزی جشنواره بین المللی فیلم استکهلم را از آن خود کرد. جایزه بهترین بازیگر زن نیز نصیب جیلنهال شد. او نقش زن جوانی را بازی می کند که پس از سه سال از زندان آزاد می شود و می کوشد دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند.



رایان گازلینگ، بازیگر فیلم Half Nelson هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. جشنواره فیلم استکهلم با اعطا جایزه "یک عمر دستاورد هنری" از لاسه هالستروم فیلمساز سوئدی و کارگردان فیلم هایی مانند "قوانین خاندان سیدر"، "شکلات" و "کازانووا" تقدیر کرد.



به گزارش رویترز، یوکو اونو، بیوه جان لنون خواننده مقتول گروه بیتلز، در مقاله ای با عنوان "ما را ببخشید" که امروز در یک صفحه کامل در نیویورک تایمز منتشر شد، با همه کسانی که در این دنیا به هر دلیل رنج می کشند، همدردی کرد. مخاطبان نامه او کسانی هستند که "عزیزانشان را بدون دلیل از دست داده اند، سربازان همه کشورها، غیرنظامی هایی که زخمی شدند یا به قتل رسیدند، مردمی که آزار دیدند یا شکنجه شدند."



اونو با اشاره به نزدیک شدن 17 آذر (هشتم دسامبر)، سالگرد قتل همسرش، گفت مطمئن نیست بتواند قاتل جان لنون را ببخشد، اما افزود: "التیام چیزی است که وجودش در دنیا به شدت احساس می شود." جان لنون هشتم دسامبر 1980 با شلیک گلوله یک مرد جوان به نام مارک دیوید چپمن، رو به روی خانه خود به قتل رسید.



به گزارش بی بی سی، فرزندان پرنسس دایانا از برگزاری یک کنسرت خیریه به مناسبت دهمین سالمرگ مادرشان خبر دادند. ویلیام و هری در گفتگو با ساندی میرور اعلام کردند این کنسرت را می توان در استادیوم ومبلی برگزار کرد. قصر باکینگهام هنوز در این مورد بیانیه ای صادر نکرده است. پرنسس دایانا 31 اوت 1997 در یک تصادف رانندگی در پاریس کشته شد.



خبر دیگر اینکه تحقیقات یک موسسه خیریه در بریتانیا نشان می دهد آمار خرید آثار هنری توسط موزه های بریتانیا به شدت کاهش یافته است. برابر با این تحقیق، در سال های 2004 و 2005 موزه هنر متروپولیتن در نیویورک معادل 5/53 میلیون پوند آثار هنری جدید خریداری کرد.



در همین مدت، میزان خرید گالری موما در نیویورک 20 میلیون پوند و موزه لوور پاریس 8/16 میلیون پوند بود. اما گالری ملی لندن تنها 3/6 میلیون پوند برای خرید آثار هنری جدید اختصاص داد. در همین حال، چهار گالری اصلی بریتانیا در مجموع 8/4 میلیون پوند پول خرج کرده اند و موزه بریتانیا تنها 761 هزار پوند خرید داشته است.