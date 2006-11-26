حضور پنج ایرانی درکمیته برگزاری بازیها آسیایی یک رکورد و افتخار است/ این حضور دلیلی برای کسب مدال نیست

محمد درخشان درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب افزود: کمیته برگزاری 5 عضو فدراسیون را برای حضور درکادربرگزاری دعوت کرده است که این هم یک افتخار و هم یک رکورد برای جودوی ایران است.

رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: بنده در کمیته فنی ، رضوی درهئیت اجرایی، نصیرنژاد درکمیته برگزاری ، عزیزی در کمیته داوری و مینوکده به عنوان داور نفرات دعوت شده هستند.

وی درمورد تاثیرحضور این نفرات برای تیم ملی ایران گفت: اگر منظور دستیابی به مدال است که بی تاثیراست. ولی تاثیرمثبت آن درجهت جلوگیری از ظلم به نمایندگان ما بسیار بالاست.

درخشان درمورد تیم اعزامی به دوحه گفت: تیم ما ترکیبی از جوان و تجربه است. نفراتی مثل آخوندزاده ، میراسماعیلی میران را در کنار جوانانی چون حسین قمی و رودکی را داریم. ضمن اینکه در 73 کیلوگرم نفر جدیدی داریم و در وزن 81- کیلوگرم چاه خندق با رفع مشکل آسیب دیدگی با جدیت بیشتری تمرین می کند. در مجموع تیم خوبی داریم که به کسب نتایج آن خیلی امیدواریم .

رئیس فدراسیون جودو پیرامون احتمال کسب مدالهای بهتر نسبت به دوره قبل بازیهای آسیایی گفت: درمسابقات جودو پیش بینی مشکل است اما اگر به ترکیب تیم نگاه کنیم شانس کسب مدال درتمامی اوزان دیده می شود. امیدوارم بچه ها بتوانند با تلاش مضاعف مدالهای بهتری هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ تعداد نسبت به بوسان کسب کنند که البته این بستگی به شرایط مسابقه، شرایط بچه ها در روز بازی و خیلی از مسائل دیگر دارد.