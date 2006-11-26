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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱

اردوی آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک در جزیره کیش پایان یافت

نهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی ژیمناستیک برای حضور در بازیهای آسیایی دوحه امروز در جزیره کیش به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین و آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی  ژیمناستیک امروز در جزیره کیش به پایان رسید و تیم ملی  ژیمناستیک کشورمان عصر امروز راهی تهران خواهد شد تا خود را برای اعزام به بازیهای آسیایی که روز هفتم آذرماه انجام خواهد شد آماده کند.

تیم  ژیمناستیک کشورمان را محمد مهدی گائینی (کرج) ، وحید ایزده فرد (تهران)، محمد رمضان پور(اردبیل)، سید حمیدرضا بابایی (قزوین)، هادی خناری نژاد (مازندران) تشکیل می دهند که هدایت این تیم را محمدرضا خیرخواه به عنوان سرمربی، گارنیک و طاهرخوانی به عنوان مربی برعهده خواهند داشت. رقابت های تیم ملی  ژیمناستیک در بازیهای آسیایی دوحه از روز یازدهم آذرماه آغاز خواهد شد.

 

کد مطلب 412190

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