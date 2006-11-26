دادگاه سوئیس با ساخت مناره برای مسجد موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، دادگاه اداری کانتون سولوتورن طی حکمی اعلام کرد: طرح اضافه کردن 6 مناره 5 و نیم متری به یک نمازخانه مورد حمایت این دادگاه قرار دارد.

چندین نفر از ساکنان محلی به این مورد که از سوی انجمن فرهنگی مسلمانان ترک تبار سوئیس طرح شده اعتراض کرده اند.

اقلیت مسلمان وانگن در سال 2003 مسجدی در منطقه صنعتی بنا کردند و چندی پیش درخواست خود را برای اضافه کردن مناره به آن طرح کردند.

حزب مردم سوئیس تلاش کردند از این پروژه به نفع خود سود ببرند و با راه انداختن ستادی علیه ساخت مناره مدعی شدند ساخت این مناره ها می تواند چهره شهرها و یا روستاهای سوئیس را برهم بزند.

یک از وکلای دادخواهان در وانگن اظهار داشت که قصد دارد نسبت به حکم فرجام خواهی کرده و موضوع را به دادگاه عالی سوئیس برساند.

حزب مردم سوئیس به مخالفت با حضور مسلمانان در این کشور شهرت دارد و تاکنون شعارهایی مبنی بر ارزشهای مسیحی و سنتهای سوئیسی سر داده است.

در حال حاضر تنها دو مسجد با مناره در سوئیس وجود دارد که یکی از آنها در شهر ژنو و دیگر در شهر زوریخ واقع شده است.340 هزار مسلمان در جمعیت 4/7 میلیون سوئیس جای گرفته اند که 43 صدر آنها ترک تبار تلقی می شود.

