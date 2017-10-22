سرعت وزش باد در پیرانشهر به ۵۶ کیلومتر بر ساعت رسید

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز جوی پایدار و هوایی نسبتا سرد در شهرهای استان آذربایجان غربی پیش بینی شده بود افزود: اما سرعت وزش باد در پیرانشهر به بیش از ۵۶کیلومتر بر ساعت رسید.

وی از تداوم هوای نسبتاً سرد مطابق پیش بینی های قبلی همراه افزایش نسبی دمای حداقل در اغلب نقاط استان طی امروز خبر داد و اظهارداشت: تکاب با حداقل دمای سه درجه سانتیگراد زیرصفر سردترین شهر استان بود.

صابری خاطرنشان کرد: با بررسی نقشه های پیش یابی، پیش بینی می شود هوای استان تا پایان هفته صاف بوده در برخی روزها، شاهد وزش باد و افزایش ابر در برخی شهرهای استان باشیم.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته مهاباد و میاندوآب با حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتیگراد بیشترین دمای حداکثر را داشته است.