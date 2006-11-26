فرهنگسرای ملل میزبان آثار نقاشی روی سرامیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقاشی روی سرامیک از دوران پیش از اسلام در ایران رواج داشته پس از ورود اسلام به ویژه در دوره ایلخانیان متناسب با آموزه های اسلامی به دوران رشد طلایی رسید که نمونه های بارز آن را می توان در کاشیکاری های مساجد، گنبدها، محراب ها و سایر مکانهای دوران تاریخی ایلخانیان تا صفویان به وضوح مشاهده کرد.



اثار استاد الطافی در قالب های نو و مدرن به شکل نقاشی، نوشته و طرح های اسلیمی ارائه شده و علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا دهم آذرماه بین ساعت 9 تا 20 به فرهنگسرای ملل در بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه، فرهنگسرای ملل مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 22671718 تماس حاصل نمایند.