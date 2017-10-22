نعیم قاسم: اگر مقاومت نبود آمریکا و اسرائیل شکست نمی خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: آمریکا نقش قدرت ظالمی را ایفا می کند که می خواهد به ناحق بر دنیا مسلط شود. آمریکا با اسرائیل اشغالگر است با وجود اینکه اشغال منکر، حرام و ظلم است اما آمریکا منافع خود را در کاشتن این غده سرطانی می داند تا منطقه را بی ثبات کند و از اسرائیل به عنوان عصایی که هر که ضد آمریکا باشد استفاد می کند.

وی افزود: آمریکا در راستای ویرانی سوریه برای اینکه خاورمیانه جدید ایجاد کند و منطقه را تجزیه کند، حرکت کرد اما توانستیم که با طرح آمریکا مقابله کنیم. خواست که از توافق هسته ای خارج شود با اینکه توافق هسته ای توافقی بین المللی است و توافقی میان ایران و آمریکا نیست و توافقات بین المللی مورد احترام همه کشورهایی است که درباره آن توافق کرده اند؛ اما آمریکا توافق بین المللی را در تعارض با منافع خود می بیند زیرا منافعی که به دنبال آن است به دست نیاورده است. آمریکا ظالم است و همانطور که مشاهده می کنید مواضع و دیدگاههایش در مقابله با توافق هسته ای، ویران سوریه، بازاریابی برای اسرائیل و حمایت از این رژیم با شکست روبرو شده است و انشاءالله شکست بیشتری به سبب وجود مقاومت خواهد خورد.

نعیم قاسم تاکید کرد: اگر مقاومت نبود آمریکا و رژیم صهیونیستی شکست نمی خوردند و اراضی آزاد نمی شد و نمی توانستیم که تکفیری ها را در منطقه شکست دهیم. این پیروزی ها ادامه خواهند یافت.

وی در ادامه از حمایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی از تروریستهای تکفیری خبر داد و تکفیری ها را ابزار دست آنها دانست و افزود: آمریکا داعش را ایجاد کرد و آنها از سراسر دنیا به سوریه کشاند. آنها از داعش چه می خواهند؟ اول تجزیه کردن منطقه برای اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به راحتی بتوانند بر آن سیطره یابند و دوم رویکرد اسلام اصیل را نابود کنند اما محور مقاومت تلاشها را ناکام گذاشت. داعش نفس های آخر خود را می کشد و هنگامی که ما جریان تفکیری را شکست دادیم در واقع طرح آمریکا و اسرائیل را هدف قرار دادیم. آنها هم اکنون از مصیب بزرگی که گرفتار آن شده اند فریاد می زنند.

معاون دبیر کل حزب الله اعلام کرد: توجیه تعامل با دشمن صهیونیست، همانند مزدوری است و مزدوری قابل توجیه نیست زیرا رژیم صهیونیستی دشمن بوده و خواهد ماند.