طراحی دستگاه چاپگر مجهز به کاغذهای پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه به شرکت ها کمک می کند تا کربن کمتری را در هوا منتشر کنند و همچنین میزان کاغذهای مورد مصرف خود را کاهش دهند.

کاغذ مورد استفاده در دستگاه چاپگر B-SX8R از پلاستیکی معروف به پلی اتیلن ترفنات یا PET ساخته شده است. روی این پلاستیک یک لایه از رنگدانه های شیمیایی حساس به دما تعبیه شده که تحت هر شرایطی به رنگ سفید و سیاه تغییر می کند. با تغییر دما امکان نوشتن و پاک کردن متون یا تصاویر سیاه و سفید مهیا می شود. این دستگاه چاپگر تا 12 صفحه در هر دقیقه قابلیت چاپ دارد و دقت چاپ آن 12 نقطه در هر میلی متر است.

به گفته "مایک کین" سخنگوی شرکت توشیبا TEC اروپا، در شرایط معمول کاری یک ورقه از کاغذ پلاستیکی 500 مرتبه قابل استفاده است. تکنولوژی چاپ دمایی مورد استفاده در این دستگاه برای اولین بار در دهه 70 میلادی کاربرد یافت و در دستگاه های فاکس به کار گرفته شد.

بنا بر گزارش بی بی سی، دستگاه چاپگر B-SX8R در حدود 5/1 کیلوگرم گازCO2 منتشر می کند، این در حالی است که تولید کربن در چاپگرهای لیزری که به جوهر یا مرکب نیاز دارد، بیش از 5/6 کیلوگرم است. همچنین کاهش نیاز به استفاده از کاغذ برای این دستگاه به شرکت ها کمک می کند تا از انتشار هرچه بیشتر کربن به هنگام بازیافت کاغذ بکاهند.

دستگاه چاپگر B-SX8R از جولای سال 2006 در ژاپن دردسترس قرار گرفت اما توشیبا اعلام کرد: برای فراهم ساختن امکان استفاده از این دستگاه در اروپا تا سال 2008 زمان مورد نیاز است.