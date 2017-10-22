تیلرسون: طرف های بحران قطر برای گفتگو آمادگی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه آمریکا ضمن دعوت مجدد از طرف های بحران قطر برای انجام گفتگو، بر ضرورت بازگرداندن وحدت به شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرد.

«رکس تیلرسون» در نشست خبری مشترک با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر گفت که در دیدار با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان وارد شدن به گفتگو با طرف قطری را خواستار شده است اما نشانه ای مبنی بر آمادگی طرف های بحران برای گفتگو وجود ندارد.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین افزود که واشنگتن قصدی برای تحمیل هیچ گونه راه‌ حل جهت پایان دادن به این بحران ندارد و حل اختلافات موجود از طریق گفتگوی داخلی ضروری است.