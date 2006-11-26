هدف خبرگزاری عکس ارتقاء سطح کیفی عکاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری خانه عکاسان ایران صبح امروز با حضور رسول اولیازاده رئیس خانه عکاسان و اهالی مطبوعات در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

اولیازاده در این نشست گفت: "خانه عکاسان از سال 73 با سابقه ای نزدیک به 12 سال فعالیت هنری خود را در زمینه ارتقا کیفیت بصری عکس شروع کرده است. برگزاری نمایشگاه عکس به عنوان اولین و تنهاترین گالری نمایشگاه عکس در ایران از جمله فعالیت های خانه عکاسان است، چرا که نمایشگاهی صرفاً با موضوع عکس است."

وی در ادامه افزود: "همچنین واحد آموزش ما با توان بالا در زمینه آموزش عکاسی فعالیت می کند و از رقبای مطرح دانشگاه هنر است که با کیفیت بالا در شاخه های مختلف عکاسی کار می کند. واحد پژوهش هم اختصاص به مباحث تئوری و نظری دارد. بانک عکس هم سعی دارد به تمام اقشار فرهیخته یا عام که نیاز به عکس دارند، خدمات ارائه دهد. سایت خانه عکاسان هم در امور مختلف هنری فعالیت دارد و اطلاعات به روز را در اختیار علاقمندان عکاسی می گذارد."

اولیازاده با اشاره به کارهای مهم خانه عکاسان خاطرنشان کرد: "برپایی نمایشگاههای تخصصی عکس و تدوین برنامه ای برای انتخاب بهترین عکس ماه از اقدامات مهم ماست. هر روز عکس های زیادی در سایت ها در اختیار عموم قرار می گیرد. ما این عکس ها را بازبینی و گلچین این عکس ها را انتخاب می کنیم و در اختیار جامعه عکاسی و علاقمندان می گذریم و جایزه ای هم به عکس برتر تعلق می گیرد. علاوه بر آن تاسیس اولین خبرگزاری عکس از دیگر اقدامات جدید ماست. ما اولین و تنهاترین سایت عکس خبری را طراحی کرده ایم و در اختیار دوستان قرار می دهیم."

رئیس خانه عکاسان اشاره کرد: "ما تاکنون چهار تا پنج مسابقه عکاسی از جمله مسابقه عکس نماز عید فطر، عکس کودکان استثنایی، عکس سوادآموزی و عکس سلام نصراله را برگزار کرده ایم و در آینده نزدیک هم قصد داریم با اطلاع رسانی عکس نماز عید فطر و عاشورا را تقویت کنیم تا بار معنوی مسابقات هم افزایش پیدا کند. ما سال گذشته درسانحه دلخراش C130 هفت عکاس خبری را از دست دادیم. 12 دی ماه سال گذشته مراسم یادبودی را برای احترام به این دوستان برگزار کردیم. امسال نیز مراسم یادبود این شهدا را با مراسم خانه عکاسان تلفیق کردیم و یازدهم آذر مراسم را برگزار می کنیم و از 12 آذر نمایشگاه افتتاح می شود."

وی در پاسخ به ‍پرسش خبرگزاری مهر که آیا تاسیس خبرگزاری عکس نسبت به سرویس عکس خبرگزاری های دیگر مزیتی دارد و آیا عکس ها به فروش می رسد یا نه، افزود: "در حال حاضر مطبوعات و علاقمندان به راحتی از عکس هایی که در سرویس های عکس خبرگزاری ها منتشر می شود، استفاده می کنند و هزینه ای هم پرداخت نمی کنند. البته این قضیه محاسن و معایبی دارد. حسن آن در دسترس بودن است و عیب آن این است خیلی از عکاسان فعال بیکار شده اند، چرا که روزنامه ها نیاز خودشان را از خبرگزاری ها تامین می کنند."

رئیس خانه عکاسان تاکید کرد: "یکی دیگر از اهداف ما از تاسیس این خبرگزاری فعال کردن تمام استان ها در زمینه عکس است تا هر زمانی که اتفاقی افتاد، عکس از سراسر کشور داشته باشیم و عکاسان شهرستان ها را فعال کنیم. علاوه بر آن راهکار خوبی برای جذب استعدادهای جوان است. علاوه بر آن اگر علاقمندان عکسی در سایز کوچک می خواهند، می توانند از این خبرگزاری استفاده کنند، اما برای سایز بزرگتر باید هزینه بپردازند. هدف ما بالا بردن سطح کیفی عکاسی است."

وی ادامه داد: "زمانی که من مسئولیت خانه عکاسان را بر عهده گرفتم، همیشه این دغدغه را داشتم که جوانان علاقمند به این رشته را جذب کنم. در گذشته سه ترم عکاسی آموزشی برگزار می شد، اما من احساس کردم نیاز عکاسی با این سه ترم برآورده نمی شود و باید در ژانرهای مختلف بخش آموزش را فعالتر کنیم، به همین دلیل با دوستانی که ارتباط داشتیم از سال 1378 انجمن فارغ التحصیلان خانه عکاسان ایران را راه اندازی کردیم. اساسنامه ای تدوین کردیم و چهارشنبه ها جلسات نقد و بررسی را برگزار می کنیم. علاوه بر آن استعدادهای جوان مشخص می شوند. البته ما شرکت در این انجمن را فقط محدود به فارغ التحصیلان نکرده و راه را نبسته ایم و جوانان علاقمند هم می توانند شرکت کنند."

رئیس خانه عکاسان در ادامه درباره بخش پژوهش گفت: "چاپ کتاب های آموزشی خانه عکاسان از دیگر فعالیت های ماست. همچنین قصد داریم عکاسی را در 30 استان کشور فعال کنیم. تاکنون هم اقداماتی در استان های مختلف انجام داده ایم. همچنین نمایشگاه عکس را فقط در تهران برگزار نمی کنیم و سعی می کنیم در استان های دیگر هم برگزار شود."